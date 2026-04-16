Οι Μπέκαμ «προσπαθούσαν πάντα να είναι οι καλύτεροι γονείς», λέει η Βικτόρια μετά τον καβγά με τον Μπρούκλιν

Η Βικτόρια Μπέκαμ δήλωσε ότι αυτή και ο σύζυγός της, Ντέιβιντ, «προσπαθούσαν πάντα να είναι οι καλύτεροι γονείς που μπορούσαν να είναι», στην πρώτη της δημόσια απάντησή μετά την αποκάλυψη ενός ρήγματος στην οικογένεια από τον μεγαλύτερο γιο τους, Μπρούκλιν.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δημοσίευσε μια μακροσκελή δήλωση στο Instagram τον Ιανουάριο, κατηγορώντας τους γονείς του ότι προσπαθούσαν να «καταστρέψουν» τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα, και ότι βασίζουν την οικογενειακή αγάπη στη δημόσια προώθηση της «Μάρκας Μπέκαμ».

Σε συνέντευξή της στην Wall Street Journal, η Βικτόρια Μπέκαμ είπε: «Νομίζω ότι πάντα – αγαπάμε τα παιδιά μας τόσο πολύ.

«Πάντα προσπαθούσαμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς που μπορούσαμε να είμαστε. Και ξέρετε, είμαστε στο προσκήνιο της δημοσιότητας για περισσότερα από 30 χρόνια αυτή τη στιγμή, και το μόνο που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και να τα αγαπάμε».

Η Μπέκαμ ευχήθηκε στον Μπρούκλιν χρόνια πολλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο μήνα, αλλά η τελευταία της συνέντευξη σηματοδοτεί το πρώτο της άμεσο σχόλιο για τη ρήξη.

Σε μια εκτενή δήλωση του στο Instagram τον Ιανουάριο, ο Μπρούκλιν ξεκαθάρισε ότι οι σχέσεις με τους γονείς του είχαν διαλυθεί, λέγοντας ότι αναγκάστηκε να απαντήσει αφού «συνέχισαν να απευθύνονται στον Τύπο».

Έκανε ισχυρισμούς, συμπεριλαμβανομένων ότι η μητέρα του «ακύρωσε την προετοιμασία του νυφικού της Νίκολα την τελευταία στιγμή» και «χόρεψε πολύ ακατάλληλα πάνω μου μπροστά σε όλους» κατά τη διάρκεια της τελετής.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι οι οικογενειακές του αξίες «η δημόσια προβολή και οι υποστηρίξεις είναι πάνω απ’ όλα», προσθέτοντας ότι «η οικογενειακή αγάπη» καθορίζεται από το πόσο συχνά δημοσιεύεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή από το πόσο γρήγορα αφήνεις τα πάντα για να εμφανιστείς και να ποζάρεις για μια οικογενειακή φωτογραφία».

Τα γεγονότα του γάμου αμφισβητήθηκαν από ορισμένους καλεσμένους. Ο DJ Fat Tony υποστήριξε τον ισχυρισμό του Μπρούκλιν για τον «αμήχανο χορό» με τη μητέρα του, αλλά ο τραγουδιστής Μαρκ Άντονι είπε ότι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκαν τα γεγονότα «δεν ήταν ακριβώς η αλήθεια».

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δεν έχει σχολιάσει άμεσα, αλλά μιλώντας γενικά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ένα πάνελ στο Νταβός λίγο μετά τη δήλωση του Μπούκλιν, είπε ότι τα παιδιά «επιτρέπεται να κάνουν λάθη».

Διαβάστε επίσης:

Γιατί ο Robbie Williams χρησιμοποιεί AI στις αναρτήσεις του στο Instagram

Σοφία Μουτίδου: Σπάνια αναφορά στην αυτοκτονία του πρώην συζύγου της – «Έχεις πάρα πολλές ενοχές» (Video)

Φαίη Σκορδά: «Λύγισε» στον αέρα της εκπομπής – «Ήθελε να πάει στον μπαμπά μου, δεν είμαι έτοιμη ακόμα» (Video)