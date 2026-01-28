search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 18:54
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 17:02

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ «έβαλε φωτιά» στο Instagram: Δείτε τη Νίκολα Πελτζ γυμνόστηθη στο κρεβάτι

28.01.2026 17:02
bechham peltz 88- new

Τι κι αν τα απανταχού gossip ΜΜΕ έχουν πάρει φωτιά από τις λεπτομέρειες της οικογενειακής διαμάχης των Μπέκαμ με τον πρωτότοκο γιο τους και τη σύζυγό του.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, που πρόσφατα απασφάλισε κατά της οικογένειάς του, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ και μάλιστα κάπως juicy…

Ο 26χρονος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ «ανέβασε» στο Instagram αρκετές φωτογραφίες της συζύγου του, αλλά ξεχώρισε μία: της γυμνόστηθης Πελτζ στο κρεβάτι…

Παράλληλα, άλλες εικόνες έδειχναν το ζευγάρι να απολαμβάνει ένα σπάνιο κρασί σχεδόν 200 ετών, αλλά και χαλαρές βόλτες με τον αγαπημένο τους σκύλο. 

Η Νίκολα Πελτζ δημοσίευσε επίσης δικές της φωτογραφίες από τις διακοπές, εμφανιζόμενη λαμπερή με μαύρο φόρεμα με εντυπωσιακή λαιμόκοψη σε πολυτελές δείπνο, αλλά και με διάφορα κομψά outfits που επέλεξε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Το ζευγάρι δεν πρόσθεσε λεζάντες στις αναρτήσεις του, ωστόσο οι θαυμαστές έσπευσαν να σχολιάσουν με μηνύματα στήριξης και θετικής ενέργειας.

Οι αναρτήσεις αυτές ήρθαν λίγο μετά τη συνέντευξη της Πελτζ, όπου ερωτήθηκε για τις φήμες διαμάχης με τη Βικτόρια Μπέκαμ σχετικά με το νυφικό της. Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι, αν και ήθελε πολύ να φορέσει φόρεμα σχεδιασμένο από τη μητέρα του Μπρούκλιν, τελικά αυτό δεν συνέβη, γεγονός που φαίνεται να συνέβαλε στην ένταση στις οικογενειακές σχέσεις. Πέρα βέβαια, από όσα σοκαριστικά κατήγγειλε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ για το γάμο του και τη συμπεριφορά της οικογένειάς του.

Διαβάστε επίσης:

«Ο Μπρους Γουίλις δεν έμαθε ποτέ τι του συμβαίνει» – Συγκλονίζει η σύζυγός του

Αγάθη & Βαλεντίνη Ράντη: Οι δίδυμες αδερφές έκαναν διπλή μαστεκτομή την ίδια μέρα – «Λυγίσαμε και οι δυο» (Video)

Ρόμπι Γουίλιαμς: «Κατέβαζα ένα ολόκληρο μπουκάλι βότκα, έπινα μέχρι να χαθώ» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Minnesota
ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνει ο Τραμπ: Απειλεί να στείλει στη Μινεσότα και τη συνοριοφυλακή

trump iran
ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η απειλή πολέμου ΗΠΑ-Ιράν – «Ο χρόνος τελειώνει» προειδοποιεί ο Τραμπ

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

troxaio-roumania-paok
ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Πώς σώθηκαν από τη μοιραία σύγκρουση οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ

LNG SHIP
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ αφού στράφηκε ολοκληρωτικά στο αμερικανικό LNG ανησυχεί τώρα για την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 18:53
Minnesota
ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνει ο Τραμπ: Απειλεί να στείλει στη Μινεσότα και τη συνοριοφυλακή

trump iran
ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η απειλή πολέμου ΗΠΑ-Ιράν – «Ο χρόνος τελειώνει» προειδοποιεί ο Τραμπ

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

1 / 3