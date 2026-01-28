Ρόμπι Γουίλιαμς: «Κατέβαζα ένα ολόκληρο μπουκάλι βότκα, έπινα μέχρι να χαθώ» (Video)

Στην εποχή που ήταν μέλος του συγκροτήματος «Take That» αναφέρθηκε ο Ρόμπι Γουίλιαμς μιλώντας για την κατάθλιψη και τον αλκοολισμό, που αντιμετώπιζε στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Ο τραγουδιστής έκανε λόγο για μια σκοτεινή περίοδο κατά την οποία «κατέβαζε ένα ολόκληρο μπουκάλι βότκα» και πως «έπινε μέχρι να χαθεί».

«Ήμουν τόσο καταθλιπτικός. Πήγαινα πίσω στο ξενοδοχείο και κατέβαζα ένα ολόκληρο μπουκάλι βότκα. Απλώς έπινα μέχρι να χαθώ. Ήμουν σωματικά και πνευματικά χαμένος. Ήμουν 19, 20, και ήμουν, ξέρετε ήμουν στη μέση του να είμαι ένας αλκοολικός. Ήταν η χειρότερη στιγμή για τον αλκοολισμό μου» αναφέρεται στο ντοκιμαντέρ «Take That» που έκανε πρεμιέρα την Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

«Δεν μπορούσα να ξυπνήσω και να ξεκινήσω τη μέρα μου χωρίς πιθανώς να κατεβάσω ένα μπουκάλι βότκα», αποκαλύπτει, ενώ περιέγραψε ότι πήγαινε στις πρόβες «αρκετά μεθυσμένος».

«Το σώμα μου ήταν γεμάτο σκουπίδια, το κεφάλι μου πονούσε και δεν μπορούσα να επεξεργαστώ πληροφορίες» αναφέρει, μεταξύ άλλων.

Η μάχη του Γουίλιαμς με τον αλκοολισμό και την ψυχική του υγεία οδήγησε τελικά σε εντάσεις και στην αρχική του αποχώρηση από το «Take That» το 1996. Το 2010 επέστρεψε στη μπάντα μετά τη συμφιλίωση με τους συνεργάτες του, ωστόσο, αποχώρησε ξανά το 2011 για να επικεντρωθεί στη σόλο καριέρα του.

