Σοφία Μαριόλα για τον χωρισμό της από τον Στράτο Τζώρτζογλου: «Υπάρχει πόνος στο διαζύγιο, υπάρχει πόνος και στον γάμο» (Video)

Η Σοφία Μαριόλα απάντησε πρώτη φορά για το χωρισμό της από τον Στράτο Τζώρτζογλου, επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις τους παραμένουν εξαιρετικές.

Σε δηλώσεις της στο Happy Day τόνισε ότι πάντα υπάρχει πόνος στο διαζύγιο, ωστόσο, πόνος μπορεί να υπάρχει και στον γάμο.

«Η σχέση μου με τον Στράτο είναι εξαιρετική. Ο Στράτος μου είπε ότι ποτέ δεν δήλωσε πως ήμουν ευτυχισμένη μόνο όταν πηγαίναμε διακοπές. Δεν υπήρχε αυτή η φράση στη συνέντευξη. Ποια γυναίκα θα μείνει σε ένα γάμο μόνο για διακοπές; Ό,τι περάσαμε, περάσαμε. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Η κατάθλιψη του Στράτου επηρέασε το γάμο μας. Η σχέση μας είναι εξαιρετική, μιλάμε συχνά στο τηλέφωνο και είμαστε πολύ καλά. Υπάρχει πόνος στο διαζύγιο, αλλά υπάρχει πόνος και στο γάμο, οπότε διαλέγεις!» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Η είδηση του χωρισμού του Στράτου Τζώρτζογλου και της Σοφίας Μαριόλα έγινε γνωστή λίγες μέρες πριν, με τον ηθοποιός να επιβεβαιώνει σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι οι δυο τους δεν μένουν, πλέον, μαζί, αλλά παραμένουν αγαπημένοι.

