28.01.2026 09:08

Γιώργος Κωνσταντίνου: «Στο Εθνικό Θέατρο με απέρριψαν ως ατάλαντο» (Video)

giorgos-konstantinou-new

Διανύει το 91ο έτος της ηλικίας του και εξακολουθεί να παίζει στο θέατρο. Αν είχε σταματήσει να εργάζεται, πιθανότατα δεν θα ζούσε, επισημαίνει.

Ο λόγος για τον Γιώργο Κωνσταντίνου ο οποίος καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» τόνισε ότι το να βρίσκεται στο θεατρικό σανίδι είναι ζωτικής σημασίας για εκείνον.

«Αν δεν δούλευα, πιθανόν να είχα πεθάνει πριν καμιά 15αριά, 20 χρόνια. Το πιστεύω απόλυτα. Το στενάχωρο είναι ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι έφυγαν πολύ νωρίς. Μεγάλοι πρωταγωνιστές. Δεν καταλαβαίνω πώς έγινε. Πολλές φορές προσπαθώ να βγάλω μια εξήγηση» είπε και πρόσθεσε:

«Στα 91 λες πια ότι δεν έχω τίποτα να κρύψω. Το περίεργο είναι για τον κόσμο που λέει, “καλά, είσαι 91 χρονών και παίζεις έτσι πάνω στη σκηνή;”. Πολλές φορές, σαν άνθρωποι, έχουμε κάποια στενοχώρια, κάποια προβλήματα. Ακόμα και υγείας. Είναι περίεργο το ότι πας στο θέατρο και βγαίνεις στη σκηνή και εξαφανίζονται όλα. Φεύγουν όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Με αυτό, ακόμα και εγώ ο ίδιος μένω κατάπληκτος. Μέχρι να βγω στη σκηνή λέω “πώς θα βγάλουμε τώρα την παράσταση;”, μόλις βγω έχουν χαθεί τα πάντα. Μόλις δεις τον κόσμο, αυτό σε φτιάχνει»

«Στο Εθνικό Θέατρο με απέρριψαν ως ατάλαντο»

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στα πρώτα του βήματα στην υποκριτική, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά είχε δώσει εξετάσεις στο Εθνικό, ωστόσο, τον απέρριψαν γιατί δεν μιλούσε με στόμφο.

«Δεν είχα στο μυαλό μου να γίνω ηθοποιός. Μου λέει μια μέρα η μάνα μου “θες να γίνεις ηθοποιός;” Της λέω “ναι” χωρίς να πιστεύω τίποτα από αυτά που είπα. Πήγα στο Εθνικό, με έδιωξαν κατευθείαν, ατάλαντος εγώ γιατί δεν μιλούσα με τον στόμφο που ήθελαν τον καιρό εκείνο, μιλούσα όπως θα έπαιζα και σήμερα. Μετά πήγα στο σχολή του Κουν. Πολύ καλή και σκληρή σχολή και από εκεί κι έπειτα μπήκε το μικρόβιο της υποκριτικής μέσα μου. Μετά δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα άλλο, παρά μόνο το θέατρο» είπε.

«Όταν έκανα μόνος μου θεατρική παραγωγή, διαλύθηκα τελείως οικονομικά»

Τέλος, μίλησε για την εποχή που επιχείρησε να κάνει μόνος του θεατρική παραγωγή, με αποτέλεσμα να «διαλυθεί» οικονομικά, όπως χαρακτηριστικά λέει.

«Δεν μπορείς να κάνεις τον παραγωγό αν δεν ξέρεις τι θα πει παραγωγή. Υπήρχε μια εποχή που τα μυαλά μας ήταν πάνω από το κεφάλι μας. Είχα πει θα κάνω κι εγώ μια μεγάλη δουλειά κι έφαγα το κεφάλι μου, έφτασα στο σημείο να τρελαθώ. Γιατί δεν ήξερα τι μου γίνεται. Εγώ ξεκίνησα μια δουλειά με λίγα λεφτά και δεν έμπαινε κανείς μέσα» τόνισε.

