«Να μην γίνει η νέα κανονικότητα»: Οργή στο Sundance Festival για τις δολοφονίες πολιτών από την ICE 

Την αντίθεση τους στη βία της ICE εξέφρασαν οι σταρ του χόλιγουντ στο φεστιβάλ Sundance. Στο περιθώριο του φεστιβάλ διοργανώθηκε 10λεπτη διαμαρτυρία στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρίτι, που δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ από την ICE.

Η ηθοποιός Νάταλι Πόρτμαν εμφανίστηκε με κονκάρδες στις οποίες αναγραφόταν «Να είσαι σαν τη Good» και «Έξω η ICE». «Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα είναι απολύτως φρικτό. Αυτό που κάνουν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η κυβέρνηση Τραμπ, η Κρίστι Νοέμ, η ICE – αυτό που κάνουν είναι από τα χειρότερα στην ανθρωπότητα», δήλωσε στο Deadline.

Ο Eλάιτζα Γουντ συμμετείχε στη διαμαρτυρία. «Είναι φρικτό ότι οι άνθρωποι σκοτώθηκαν παράνομα στη Μινεσότα. Βρισκόμαστε σε αυτό το φεστιβάλ κινηματογράφου που έχει ως στόχο να φέρει τους ανθρώπους κοντά, να διηγηθεί ιστορίες από όλο τον κόσμο. Εδώ δεν είμαστε διαιρεμένοι, είμαστε ενωμένοι», είπε χαρακτηριστικά.

Την υποστήριξη της στους διαδηλωτές εξέφρασε και η ηθοποιός και σκηνοθέτης Ολίβια Γουάιλντ. «Είμαι αποτροπιασμένη και αηδιασμένη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να το αποδεχόμαστε ως τη νέα κανονικότητα. Είναι εξωφρενικό. Δολοφονούνται άνθρωποι… Και αν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε για να υποστηρίξουμε το κίνημα για την κατάργηση της ICE, για να απονομιμοποιήσουμε αυτή την απίστευτα εγκληματική οργάνωση, τότε αυτό πρέπει να κάνουμε».

O Έντουαρντ Νόρτον, που συμπρωταγωνιστει με τον Σεθ Ρόγκεν, στην ταινία «The Invite», που σκηνοθετεί η Γουάιλντ κάλεσε σε γενική απεργία μέχρι να αναστείλει τις επιχειρήσεις της η ICE.

«Δεν είναι κανονικοί οι καιροί που ζούμε. Είναι σαν να έχουμε καθημερινά εξωδικαστικές επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και άλλων ανθρώπων. Δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε σαν να μην συμβαίνει τίποτα», είπε χαρακτηριστικά.

«Νομίζω ότι αυτό που κάνουν στη Μινεσότα με την απεργία πρέπει να επεκταθεί. Να μιλήσουμε για μια γενική απεργία σε εθνικό επίπεδο μέχρι να τελειώσει όλο αυτό», πρόσθεσε.

Αντιστοιχα, η ηθοποιός Μάργκαρετ Τσο τόνισε ότι «Παιδιά μπαίνουν σε κέντρα κράτησης και εμείς το παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε ανθρώπους να δολοφονούνται στο δρόμο. Πιστεύω λοιπόν ότι το σημαντικό είναι να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με την τέχνη».

