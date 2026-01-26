search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 21:12
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.01.2026 19:48

«Να μην γίνει η νέα κανονικότητα»: Οργή στο Sundance Festival για τις δολοφονίες πολιτών από την ICE 

26.01.2026 19:48
sundance-festival

Την αντίθεση τους στη βία της ICE εξέφρασαν οι σταρ του χόλιγουντ στο φεστιβάλ Sundance. Στο περιθώριο του φεστιβάλ διοργανώθηκε 10λεπτη διαμαρτυρία στη μνήμη της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρίτι, που δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ από την ICE.

Η ηθοποιός Νάταλι Πόρτμαν εμφανίστηκε με κονκάρδες στις οποίες αναγραφόταν «Να είσαι σαν τη Good» και «Έξω η ICE». «Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα είναι απολύτως φρικτό. Αυτό που κάνουν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η κυβέρνηση Τραμπ, η Κρίστι Νοέμ, η ICE – αυτό που κάνουν είναι από τα χειρότερα στην ανθρωπότητα», δήλωσε στο Deadline.

Ο Eλάιτζα Γουντ συμμετείχε στη διαμαρτυρία. «Είναι φρικτό ότι οι άνθρωποι σκοτώθηκαν παράνομα στη Μινεσότα. Βρισκόμαστε σε αυτό το φεστιβάλ κινηματογράφου που έχει ως στόχο να φέρει τους ανθρώπους κοντά, να διηγηθεί ιστορίες από όλο τον κόσμο. Εδώ δεν είμαστε διαιρεμένοι, είμαστε ενωμένοι», είπε χαρακτηριστικά.

Την υποστήριξη της στους διαδηλωτές εξέφρασε και η ηθοποιός και σκηνοθέτης Ολίβια Γουάιλντ. «Είμαι αποτροπιασμένη και αηδιασμένη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να το αποδεχόμαστε ως τη νέα κανονικότητα. Είναι εξωφρενικό. Δολοφονούνται άνθρωποι… Και αν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε για να υποστηρίξουμε το κίνημα για την κατάργηση της ICE, για να απονομιμοποιήσουμε αυτή την απίστευτα εγκληματική οργάνωση, τότε αυτό πρέπει να κάνουμε».

O Έντουαρντ Νόρτον, που συμπρωταγωνιστει με τον Σεθ Ρόγκεν, στην ταινία «The Invite», που σκηνοθετεί η Γουάιλντ κάλεσε σε γενική απεργία μέχρι να αναστείλει τις επιχειρήσεις της η ICE.

«Δεν είναι κανονικοί οι καιροί που ζούμε. Είναι σαν να έχουμε καθημερινά εξωδικαστικές επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και άλλων ανθρώπων. Δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε σαν να μην συμβαίνει τίποτα», είπε χαρακτηριστικά.

«Νομίζω ότι αυτό που κάνουν στη Μινεσότα με την απεργία πρέπει να επεκταθεί. Να μιλήσουμε για μια γενική απεργία σε εθνικό επίπεδο μέχρι να τελειώσει όλο αυτό», πρόσθεσε.

Αντιστοιχα, η ηθοποιός Μάργκαρετ Τσο τόνισε ότι «Παιδιά μπαίνουν σε κέντρα κράτησης και εμείς το παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε ανθρώπους να δολοφονούνται στο δρόμο. Πιστεύω λοιπόν ότι το σημαντικό είναι να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με την τέχνη».

Διαβάστε επίσης

Η πιο σκοτεινή και επικίνδυνη εκδοχή του τραμπισμού έχει πρόσωπο: Ποιος είναι ο διοικητής του ICE Greg Bovino

NBC: Βιτριολικό σχόλιο για τη νέα δολοφονική δράση της ICE από το «Saturday Night Live» και τον Μίχαελ Τσε Κάμπελ

Μινεάπολη: Νέο βίντεο από τη δολοφονία του 37χρονου από την ΙCE – Καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί Τραμπ ότι κρατούσε όπλο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Korasidis-Mosxos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κορασίδης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκληματική οργάνωση μόνο με υπαλλήλους δε γίνεται, χτυπά την πόρτα πολιτικών προσώπων

melissia dimos
ΕΛΛΑΔΑ

Καθίζηση οδοστρώματος στα Μελίσσια μετά από βλάβη σε αγωγό της ΕΥΔΑΠ – Κλειστή η λεωφόρος Δημοκρατίας

kakokairia ipa 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επτά νεκροί από συντριβή ιδιωτικού τζετ στο Μέιν εν μέσω της σφοδρής χιονοκαταιγίδας που πλήττει τη χώρα

zelensky 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Την Κυριακή ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων Ουκρανίας – Ρωσίας 

tsoukalas pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Θέλουμε ενίσχυση της συμμετοχής και της εκπροσώπησης των αποδήμων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

ergostasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη - Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 21:10
Korasidis-Mosxos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κορασίδης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκληματική οργάνωση μόνο με υπαλλήλους δε γίνεται, χτυπά την πόρτα πολιτικών προσώπων

melissia dimos
ΕΛΛΑΔΑ

Καθίζηση οδοστρώματος στα Μελίσσια μετά από βλάβη σε αγωγό της ΕΥΔΑΠ – Κλειστή η λεωφόρος Δημοκρατίας

kakokairia ipa 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επτά νεκροί από συντριβή ιδιωτικού τζετ στο Μέιν εν μέσω της σφοδρής χιονοκαταιγίδας που πλήττει τη χώρα

1 / 3