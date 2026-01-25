search
ΚΟΣΜΟΣ

25.01.2026 10:41

Μινεάπολη: Νέο βίντεο από τη δολοφονία του 37χρονου από την ΙCE – Καταρρίπτονται οι ισχυρισμοί Τραμπ ότι κρατούσε όπλο

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν όλο και περισσότερα βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή των θανάσιμων πυροβολισμών του 37χρονου Αμερικανού Άλεξ Τζέφρι Πρέτι από πράκτορες της Υπηρεσίας Ασφάλειας Εσωτερικών Συνόρων (ICE) στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων και διαδηλώσεων στην πόλη.

Προσπάθησε να προστατεύσει μια γυναίκα

Σύμφωνα με τα βίντεο, ο Πρέτι επιχειρούσε να προστατεύσει μια γυναίκα που σπρώχθηκε βίαια στο έδαφος από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Κατά την προσπάθειά του να την υπερασπιστεί, δέχτηκε σπρέι πιπεριού και στη συνέχεια επίθεση από πολλούς πράκτορες, εκ των οποίων κάποιοι φορούσαν πολιτικά ρούχα. Ένας από αυτούς φαίνεται να αφοπλίζει τον Πρέτι και ακολουθούν πυροβολισμοί.

Η υπηρεσία ICE δήλωσε ότι άνοιξε πυρ επειδή ο άνδρας πλησίασε με όπλο και αντιστάθηκε, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «αμυντικές βολές». Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο Πρέτι ήταν κάτοχος νόμιμης άδειας οπλοκατοχής και δεν είχε σημαντικό ποινικό ιστορικό.

Οι γονείς του 37χρονου επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τον Άλεξ Πρέτι, νοσοκόμο σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με καταγγελίες, έξι πράκτορες με καλυμμένα χαρακτηριστικά τον ξυλοκόπησαν πριν πυροβολήσουν και τον αφήσουν νεκρό στον δρόμο.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ υποστήριξε ότι οι πράκτορες ενήργησαν «αμυντικά», ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τις τοπικές Αρχές και στελέχη των Δημοκρατικών ότι «υποκινούν εξεγέρσεις». Αντίθετα, ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ χαρακτήρισε τις δηλώσεις των ομοσπονδιακών «ανοησίες» και «ψεύδη».

Η Εθνοφρουρά της Μινεσότα τέθηκε σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η κοινωνική ένταση κλιμακώνεται μετά το περιστατικό, που χαρακτηρίζεται «δεύτερη εν ψυχρώ εκτέλεση» σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, μετά τον πυροβολισμό της Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE.

Βίντεο που κυκλοφορούν αμφισβητούν τους ισχυρισμούς για ημιαυτόματο όπλο, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας αναφέρει ότι ο Πρέτι είχε ποινικό μητρώο για παραβάσεις όπως ενδοοικογενειακή βία, διατάραξη τάξης και οδήγηση χωρίς δίπλωμα. Οι Αρχές τονίζουν ότι όσοι «παρακωλύουν και επιτίθενται» στους αστυνομικούς παραμένουν υπόλογοι σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ εξέφρασε στήριξη στην ICE, ενώ το πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ κλιμακώνεται: οι Ρεπουμπλικανοί ζητούν ακρόαση στο Κογκρέσο για την εμπλοκή της υπηρεσίας, ενώ οι Δημοκρατικοί προειδοποιούν για μπλοκάρισμα του νομοσχεδίου δαπανών που περιλαμβάνει χρηματοδότηση της Εσωτερικής Ασφάλειας. Ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγωδία που θα μπορούσε να αποφευχθεί» και «αποτέλεσμα πλήρους αποτυχίας των τοπικών αξιωματούχων».

