Σε «εμφύλιο» οι ΗΠΑ μετά τη νέα δολοφονία πολίτη από πράκτορες της ICE – Πιθανό το shutdown, «πείτε την αλήθεια» λένε οι γονείς του

Να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τον γιο τους, που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε χθες Σάββατο από ομοσπονδιακούς πράκτορες, στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, ζητούν οι γονείς του Άλεξ Πρέτι.

Οι γονείς του 37χρονου καταδίκασαν τα «αηδιαστικά ψέματα» της κυβέρνησης Τραμπ για τον γιο τους και απέρριψαν κατηγορηματικά την εκδοχή της για το επεισόδιο.

BREAKING: a 3rd angle of the shooting in Minneapolis has been released. It looks as though the protestor gets maced at attempts to reach for his gun when chaos ensues. pic.twitter.com/UxYfntqve0 — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) January 24, 2026

«Φαίνεται ξεκάθαρα πως ο Άλεξ δεν κρατάει όπλο όταν δέχεται επίθεση από τους δολοφονικούς και άνανδρους τραμπούκους της ICE (σ.σ. της αστυνομίας μετανάστευσης) του Τραμπ. Έχει το τηλέφωνό του στο δεξί χέρι και το αριστερό χέρι είναι υψωμένο πάνω από το κεφάλι του καθώς προσπαθεί να προστατεύσει τη γυναίκα που πράκτορες της ICE είχαν σπρώξει στο έδαφος και της έριχναν σπρέι πιπεριού», ανέφεραν ο Μάικλ και η Σούζαν Πρέτι στο CNN.

Η φωτογραφία με το όπλο

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) των ΗΠΑ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι συνοριοφύλακες επιχείρησαν να αφοπλίσουν άνδρα που τους πλησίασε και ένας πράκτορας πυροβόλησε «ευρισκόμενος σε άμυνα» όταν το θύμα «αντιστάθηκε βίαια». Το DHS ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ φωτογραφία ενός πιστολιού που λέει ότι ανήκει στο θύμα, αναφέροντας ότι είχε σκοπό να σκοτώσει μέλη των δυνάμεων της τάξης.

«Τα αηδιαστικά ψέματα που ειπώθηκαν για τον γιο μας από την κυβέρνηση είναι κατακριτέα και σιχαμερά», ανέφεραν οι γονείς του Άλεξ Πρέτι, που δήλωσαν πως είναι «συντετριμμένοι αλλά και πολύ οργισμένοι».

«Η τελευταία του σκέψη και πράξη ήταν να προστατεύσει μια γυναίκα»

«Ο Άλεξ ήταν ένας καλόκαρδος άνθρωπος που νοιαζόταν πολύ για την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και τους αμερικανούς βετεράνους τους οποίους φρόντιζε ως νοσηλευτής ΜΕΘ στο νοσοκομείο βετεράνων της Μινεάπολης», δήλωσαν. «Ήθελε να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς, δεν θα είναι μαζί μας για να διαπιστώσουμε τον αντίκτυπο του. Δεν χρησιμοποιούμε τον χαρακτηρισμό “ήρωας” ελαφρά τη καρδία. Ωστόσο, η τελευταία του σκέψη και πράξη ήταν να προστατεύσει μια γυναίκα», ανέφεραν στο CNN.

Τα βίντεο που έχουν έρθει μέχρι στιγμής στο φως της δημοσιότητας επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά τους. Καταγράφουν πράκτορες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) να σπρώχνουν τον 37χρονο, να τον ψεκάζουν με χημικά, να τον ρίχνουν στο έδαφος και στη συνέχεια να τον πυροβολούν ενώ βρίσκεται στο έδαφος.

Chaos in Minneapolis: 37yr old Minnesota resident, Alex Pretti, fatally shot by Border Patrol during an immigration op.

📡 What We Know: DHS says he was armed and attacked agents, but cell phone videos show a chaotic scene and the gun Pretti was carrying was reportedly removed as… pic.twitter.com/RLuAuLF1TZ January 25, 2026

Το χρονικό

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) χαρακτήρισε το συμβάν ως «επίθεση», υποστηρίζοντας ότι ένας πράκτορας της Συνοριοφυλακής της περιβόητης ICE, πυροβόλησε σε κατάσταση αυτοάμυνας.

Σύμφωνα με την Υπουργό Κρίστι Νόεμ, ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι πλησίασε τους πράκτορες με πυροβόλο όπλο και προέβαλε βίαιη αντίσταση κατά τη διάρκεια επιδρομής για τον εντοπισμό μεταναστών.

Newly published footage of today’s shooting of 37-year-old Alex Jeffrey Pretti by agents with Border Patrol and Immigration & Customs Enforcement (ICE) in Minneapolis, Minnesota. pic.twitter.com/oqo7Kp4wR6 January 25, 2026

«Δεν βρισκόταν εκεί για να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά. Βρισκόταν εκεί για να ασκήσει βία», δήλωσε η Νόεμ, παρουσιάζοντας φωτογραφία του όπλου που, σύμφωνα με τις αρχές, έφερε ο Πρέτι.

Στα πρόθυρα του shutdown

Οι ΗΠΑ βυθίζονται πάλι στη δίνη εσωτερικής αναταραχής, ενώ το κύμα των αντιδράσεων κλιμακώνεται και οι μεγάλες διαμαρτυρίες συνεχίζονται σε Μινεάπολη, Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο, Βοστώνη και άλλες πολιτείες.

Protesters in Minneapolis built multiple barricades with wood pallets, dumpsters, and garbage cans during clashes today with federal police. pic.twitter.com/sNEiQuKW4W — 3JANE TV (@3janetv) January 24, 2026

Η δολοφονία του Πρέτι, δύο μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ από πυρά πρακτόρων, φέρνει τις ΗΠΑ στα πρόθυρα κυβερνητικού κλεισίματος (shutdown). Οι Δημοκρατικοί απειλούν με «πάγωμα» του προϋπολογισμού, ενώ ο Τραμπ ρίχνει λάδι στη φωτιά διαμηνύοντας με κεφαλαία γράμματα στα Truth Social: «ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ICE ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ!».

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρόεδρου των ΗΠΑ

«Αυτό είναι το όπλο του δράστη, γεμάτο (με δύο επιπλέον πλήρως γεμισμένους γεμιστήρες) και έτοιμο για χρήση. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Πού ήταν η τοπική Αστυνομία; Γιατί δεν της επετράπη να προστατεύσει τους πράκτορες της ICE; Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης τους απομάκρυναν; Αναφέρεται ότι σε πολλούς αστυνομικούς δεν επετράπη να κάνουν τη δουλειά τους, με αποτέλεσμα η ICE να χρειαστεί να προστατευθεί μόνη της – κάτι καθόλου εύκολο.

Γιατί η Ίλχαν Ομάρ έχει 34 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό της; Και πού βρίσκονται τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από την άλλοτε Μεγάλη Πολιτεία της Μινεσότα; Βρισκόμαστε εκεί λόγω μαζικής οικονομικής απάτης, με δισεκατομμύρια δολάρια να λείπουν, και παράνομους εγκληματίες που επετράπη να διεισδύσουν στην Πολιτεία εξαιτίας της πολιτικής ανοικτών συνόρων των Δημοκρατικών.

Θέλουμε τα χρήματα πίσω και τα θέλουμε πίσω ΤΩΡΑ. Οι απατεώνες που έκλεψαν αυτά τα χρήματα θα πάνε φυλακή, εκεί όπου ανήκουν. Αυτό δεν διαφέρει σε τίποτα από μια τεράστια ληστεία τράπεζας. Πολλά από όσα βλέπετε είναι μια ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ αυτής της κλοπής και της απάτης.

Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν εξέγερση, με τη πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους. Αντί γι’ αυτό, αυτοί οι υποκριτικοί πολιτικοί ανόητοι θα έπρεπε να αναζητούν τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από τον λαό της Μινεσότα και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ICE ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ!

12.000 παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες, πολλοί από αυτούς βίαιοι, συνελήφθησαν και απομακρύνθηκαν από τη Μινεσότα. Αν βρίσκονταν ακόμη εκεί, θα βλέπατε κάτι πολύ χειρότερο από όσα παρακολουθείτε σήμερα», αναφέρει.

