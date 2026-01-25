search
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ο πρωθυπουργός επιλέγει τον νέο πρέσβη στις ΗΠΑ – Φεύγει 1 χρόνο πριν λήξει η θητεία του ο επικριτής του Τραμπ

Ο αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι επέλεξε σήμερα τον Γκρεγκ Μοριάρτι ως τον επόμενο πρεσβευτή της Αυστραλίας στις ΗΠΑ, αφού ο Κέβιν Ραντ δήλωσε ότι θα παραιτηθεί μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αλμπανέζι δήλωσε ότι ο Μοριάρτι, ο σημερινός γραμματέας του υπουργείου Άμυνας της Αυστραλίας, θα αντικαταστήσει τον Ραντ ως πρέσβης στην Ουάσινγκτον. «Ο κ. Μοριάρτι είναι, κατά τη γνώμη μου, ένας εξαιρετικός αυστραλός δημόσιος λειτουργός», είπε στην κρατική τηλεόραση (ABC).

«Δεν θα σε συμπαθήσω ποτέ»

Ο Κέβιν Ραντ, πρώην πρωθυπουργός της Αυστραλίας που είχε κάνει επικριτικά σχόλια για τον Τραμπ προτού αναλάβει καθήκοντα πρέσβη στην Ουάσινγκτον, δήλωσε προ ημερών ότι σκοπεύει να αποχωρήσει από τη θέση του τον Μάρτιο, έναν χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας του.

Τον Οκτώβριο, ο Τραμπ είχε πει για τον Ραντ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο: «Ούτε εγώ σε συμπαθώ και πιθανότατα δεν θα σε συμπαθήσω ποτέ».

Ο Αλμπανέζι δήλωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ έχει ενημερωθεί σχετικά με την επιλογή Μοριάρτι και έχει εκφράσει την ικανοποίησή της.

