Πεδίο μάχης η Μινεάπολη μετά τη δολοφονία πολίτη από πράκτορες της ΙCE – Ρίχνει λάδι στη φωτιά ο Τραμπ: «Αφήστε αυτούς τους πατριώτες να κάνουν τη δουλειά τους» (Video)

Η Μινεάπολη μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, το Σάββατο (24/1) , όταν ομοσπονδιακοί πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 37χρονο Αμερικανό πολίτη, τον Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CBS News, το περιστατικό στη Μινεάπολη σημειώθηκε κοντά στη συμβολή της Nicollet Avenue με την 26th Street, προκαλώντας άμεση έκρηξη οργής και σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων. Μάλιστα, σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής Αστυνομίας, Μπράιαν Ο’Χάρα, το θύμα ήταν κάτοικος της περιοχής και νόμιμος κάτοχος όπλου, ενώ η μοναδική προηγούμενη επαφή του με τις Αρχές αφορούσε σε τροχαίες παραβάσεις.

Protesters in Minneapolis built multiple barricades with wood pallets, dumpsters, and garbage cans during clashes today with federal police. pic.twitter.com/sNEiQuKW4W — 3JANE TV (@3janetv) January 24, 2026

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο αιματηρό επεισόδιο της Μινεάπολης, όπου πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα. «ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ICE ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ!» γράφει μεταξύ άλλων με κεφαλαία γράμματα ο Αμερικανός πρόεδρος που έκανε λόγο για απουσία της τοπικής αστυνομίας.

Armored vehicle entering the scene near the shooting , the crowd tries to block the vehicle as protesters throw objects at the vehicle @DailyCaller pic.twitter.com/j4NFx9iVu8 — Jorge Ventura Media (@VenturaReport) January 24, 2026

Παράλληλα, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην υπόθεση φερόμενης κακοδιαχείρισης στην πολιτεία της Μινεσότα, διερωτώμενος «πού βρίσκονται τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από την άλλοτε Μεγάλη Πολιτεία της Μινεσότα;».

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρόεδρου των ΗΠΑ

«Αυτό είναι το όπλο του δράστη, γεμάτο (με δύο επιπλέον πλήρως γεμισμένους γεμιστήρες) και έτοιμο για χρήση. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Πού ήταν η τοπική Αστυνομία; Γιατί δεν της επετράπη να προστατεύσει τους πράκτορες της ICE; Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης τους απομάκρυναν; Αναφέρεται ότι σε πολλούς αστυνομικούς δεν επετράπη να κάνουν τη δουλειά τους, με αποτέλεσμα η ICE να χρειαστεί να προστατευθεί μόνη της – κάτι καθόλου εύκολο.

Γιατί η Ίλχαν Ομάρ έχει 34 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό της; Και πού βρίσκονται τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από την άλλοτε Μεγάλη Πολιτεία της Μινεσότα; Βρισκόμαστε εκεί λόγω μαζικής οικονομικής απάτης, με δισεκατομμύρια δολάρια να λείπουν, και παράνομους εγκληματίες που επετράπη να διεισδύσουν στην Πολιτεία εξαιτίας της πολιτικής ανοικτών συνόρων των Δημοκρατικών.

Θέλουμε τα χρήματα πίσω και τα θέλουμε πίσω ΤΩΡΑ. Οι απατεώνες που έκλεψαν αυτά τα χρήματα θα πάνε φυλακή, εκεί όπου ανήκουν. Αυτό δεν διαφέρει σε τίποτα από μια τεράστια ληστεία τράπεζας. Πολλά από όσα βλέπετε είναι μια ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ αυτής της κλοπής και της απάτης.

Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν εξέγερση, με τη πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους. Αντί γι’ αυτό, αυτοί οι υποκριτικοί πολιτικοί ανόητοι θα έπρεπε να αναζητούν τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από τον λαό της Μινεσότα και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ICE ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ!

12.000 παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες, πολλοί από αυτούς βίαιοι, συνελήφθησαν και απομακρύνθηκαν από τη Μινεσότα. Αν βρίσκονταν ακόμη εκεί, θα βλέπατε κάτι πολύ χειρότερο από όσα παρακολουθείτε σήμερα».

