ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

24.01.2026 20:54

Μακρόν: «Απαράδεκτες οι δηλώσεις του Τραμπ για τους στρατιώτες του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν»

24.01.2026 20:54
macron

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θέλει να επαναλάβει την «αναγνώριση» του γαλλικού έθνους στις οικογένειες των Γάλλων στρατιωτών που έπεσαν στο Αφγανιστάν, μετά τις «απαράδεκτες» δηλώσεις του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αμφισβήτησε την υπηρεσία των στρατιωτών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

«Αυτές οι απαράδεκτες δηλώσεις (του Τραμπ) δεν επιδέχονται σχολιασμού. Ο πρόεδρος επιθυμεί να συμπαρασταθεί και να εκφράσει και πάλι την ευγνωμοσύνη τους στις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτών», ανέφερε το περιβάλλον του Μακρόν.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι στρατιώτες των χωρών του ΝΑΤΟ «έμειναν μακριά από τις γραμμές του μετώπου» στο Αφγανιστάν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ «ποτέ δεν τους χρειάστηκαν» στον πόλεμο αυτόν (2001-21).

Η Γαλλία συμμετείχε στον πόλεμο αυτόν από το 2001 μέχρι το 2014 και θρήνησε 89 νεκρούς και περισσότερους από 700 τραυματίες.

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: «Απαράδεκτες οι δηλώσεις του Τραμπ για τους στρατιώτες του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν»

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

