«The Discombobulator»: Ο Τραμπ αποκάλυψε το μυστικό όπλο χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, το Σάββατο (24/1) αποκάλυψε σε αποκλειστική συνέντευξή του στη «New York Post» ότι το νέο μυστικό όπλο «The Discombobulator» ήταν καθοριστικής σημασίας για την αμερικανική επιδρομή στο Καράκας, στις 3 Ιανουαρίου, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του Νίκολας Μαδούρο, με κατηγορίες για εμπορία ναρκωτικών και οπλοκατοχή.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με υπερηφάνεια ότι αυτό το μυστηριώδες όπλο αχρήστευσε τον εξοπλισμό του εχθρού όταν τα αμερικανικά ελικόπτερα εισέβαλαν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας για να συλλάβουν τον ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, χωρίς να χαθεί ούτε μία αμερικανική ζωή.

«The Discombobulator, δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο Οβάλ Γραφείο. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα το ήθελα πολύ». Έτσι, επιβεβαίωσε τη χρήση του στην επιχείρηση.

Η δράση του The Discombobulator στη Βενεζουέλα

Πάντως, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η τεχνολογία αυτή εμπόδισε κάθε προσπάθεια αντίδρασης των δυνάμεων της Βενεζουέλας. Ο ίδιος δήλωσε επί λέξει: «Ποτέ δεν εκτόξευσαν τους πυραύλους τους. Είχαν ρωσικούς και κινεζικούς πυραύλους και δεν κατάφεραν να εκτοξεύσουν ούτε έναν. Μπήκαμε μέσα, πάταγαν κουμπιά και τίποτα δεν λειτουργούσε. Ήταν όλοι έτοιμοι για εμάς».

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε το συγκεκριμένο όπλο όταν ρωτήθηκε για τις αναφορές που θέλουν την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν να έχει αγοράσει ένα όπλο παλμικής ενέργειας. Υπάρχουν υποψίες ότι αυτού του είδους η τεχνολογία προκάλεσε το λεγόμενο «σύνδρομο της Αβάνας» στο παρελθόν.

Αν και οι τεχνικές λεπτομέρειες παραμένουν απόρρητες, οι μαρτυρίες από το πεδίο της επιχείρησης στη Βενεζουέλα είναι σοκαριστικές. Οι ένοπλοι φρουροί του Νικολάς Μαδούρο περιέγραψαν πώς εξουδετερώθηκαν ακαριαία, παρουσιάζοντας αιμορραγία από τη μύτη και κάνοντας εμετό με αίμα.

Οι μαρτυρίες για το όπλο που ανέφερε ο Τραμπ

Ένα μέλος της προσωπικής φρουράς του Νικολάς Μαδούρο περιέγραψε τις στιγμές του πανικού, λέγοντας ότι ξαφνικά όλα τα συστήματα ραντάρ απενεργοποιήθηκαν χωρίς καμία εξήγηση. Το επόμενο πράγμα που είδαν, ήταν drones, πολλά drones, να πετούν πάνω από τις θέσεις τους. Δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν ελικόπτερα, μόλις οκτώ, που μετέφεραν περίπου 20 Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή.

Τότε το «The Discombobulator» στράφηκε απευθείας κατά των υπερασπιστών του Νίκολας Μαδούρο. Ο μάρτυρας δήλωσε: «Σε κάποιο σημείο, εκτόξευσαν κάτι. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ήταν σαν ένα πολύ έντονο ηχητικό κύμα. Ξαφνικά ένιωσα το κεφάλι μου να εκρήγνυται από μέσα. Όλοι αρχίσαμε να αιμορραγούμε από τη μύτη. Κάποιοι έκαναν εμετό με αίμα. Πέσαμε στο έδαφος, ανίκανοι να κινηθούμε. Δεν μπορούσαμε καν να σταθούμε όρθιοι ύστερα από αυτό το υπερηχητικό όπλο ή ό,τι άλλο ήταν».

Η επόμενη μέρα και η κράτηση στο Μπρούκλιν

Ο Νίκολας Μαδούρο βρίσκεται πλέον προφυλακισμένος σε ομοσπονδιακή φυλακή του Μπρούκλιν, όπου περιμένει τη δίκη του για κατηγορίες ναρκωτρομοκρατίας. Την ίδια ώρα, η άλλοτε Αντιπρόεδρός του, Ντέλσι Ροντρίγκες, εκτελεί χρέη μεταβατικής ηγέτιδας της Βενεζουέλας.

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τις εξελίξεις, δηλώνοντας για τη νέα ηγεσία: «Έχουμε μια εξαιρετική σχέση με τη νέα Πρόεδρο. Είναι υπέροχη».

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: «Θα βάλω 100% τελωνειακό δασμό στον Καναδά αν κάνει εμπορική συμφωνία με την Κίνα»

ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τουλάχιστον 14 πολιτείες λόγω του χιονιά – Στους -50 η θερμοκρασία (Photos)

Φρεντέρικσε κατά Τραμπ: Αφόρητο να αμφισβητείται ο ρόλος των συμμάχων στο Αφγανιστάν