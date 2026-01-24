ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τουλάχιστον 14 πολιτείες λόγω του χιονιά – Στους -50 η θερμοκρασία (Photos)

Πολικές θερμοκρασίες σαρώνουν τις ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ. Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, ενώ τουλάχιστον 14 πολιτείες των ΗΠΑ έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο υδράργυρος έχει φτάσει μέχρι τους -50 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές ενώ χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

Σφοδρή χειμερινή κακοκαιρία πλήττει την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας χάος στις μετακινήσεις, προβλήματα στις υποδομές και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

Χαοτικές συνθήκες στους δρόμους και θυελλώδεις άνεμοι

Χαοτικές σκηνές καταγράφονται σε δρόμους και αυτοκινητοδρόμους, με τη μηδενική ορατότητα να καθιστά επικίνδυνη την οδήγηση. Στην Αϊόβα, ισχυροί άνεμοι παραλίγο να παρασύρουν ημιφορτηγό. Σύμφωνα με το NBC News, οι θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ενδέχεται να διαρκέσουν έως και δέκα ημέρες, με το ύψος του χιονιού να ξεπερνά τοπικά τα 30 εκατοστά σε περιοχές των βορειοανατολικών πολιτειών.

☃️The SNOW is really coming down across Tulsa, Oklahoma tonight! pic.twitter.com/usMqNTFxV3 — Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) January 24, 2026

Πολικές θερμοκρασίες και κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Από τη Νέα Υόρκη έως το Τέξας, συνολικά 14 πολιτείες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι αρχές προετοιμάζονται για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ψύχους των τελευταίων ετών. Η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ προειδοποίησε για «επικίνδυνες χειμερινές συνθήκες», με ριπές ανέμου που φτάνουν τα 48 χιλιόμετρα την ώρα.

Στη Μινεσότα, ο υδράργυρος κατρακύλησε έως και τους -50 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Σικάγο η λίμνη Μίσιγκαν έχει παγώσει σχεδόν πλήρως, με θερμοκρασίες σε ορισμένα σημεία -30 έως -40 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC News.

Take this storm seriously, folks.



Moderate to major impacts are expected from the Central US through to the Northeast today through the weekend.

– Hazardous to impossible driving conditions are expected. Avoid travel if at all possible.

– Widespread closures and disruption to… pic.twitter.com/bR76NpsrEy — National Weather Service (@NWS) January 23, 2026

Προετοιμασία των πολιτών και προβλήματα στις υποδομές

Το Associated Press μεταδίδει ότι η καταιγίδα αναμένεται να επηρεάσει περισσότερους από 150 εκατομμύρια Αμερικανούς, με τον κύριο φόβο να αφορά διακοπές ρεύματος. Κάτοικοι σχηματίζουν μεγάλες ουρές έξω από σούπερ μάρκετ, με τα ράφια να αδειάζουν από αυγά, βούτυρο και μπέικον. Σε πολιτείες του νότου, όπως το Τέξας, εξαντλήθηκαν φιάλες αερίου, αλάτι και άμμος.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στις αερομεταφορές, καθώς περισσότερες από 8.000 πτήσεις ακυρώθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, προκαλώντας καθυστερήσεις και αναστάτωση σε αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα.

Someone posted these pics of the nearest Walmart's shelves.



PSA: It is just a winter storm. At best, it'll last a few days. Yeah, it'll be cold all next week. But the week after that, it'll prob be back up into the 50s-60s.



Just get your regular groceries. It'll be fine. pic.twitter.com/MdHUmrFQBt — RavenandTank 🇺🇸 (@RavenandTank) January 22, 2026

Έρχεται δεύτερο κύμα ψύχους

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το κύμα πολικού ψύχους δεν έχει ακόμη κορυφωθεί. Ένα δεύτερο μέτωπο παγετού από τον Καναδά αναμένεται να πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, παρατείνοντας τις ακραίες καιρικές συνθήκες και αυξάνοντας τους κινδύνους για τις μετακινήσεις και τις υποδομές.

