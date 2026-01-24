search
ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 18:06
ΚΟΣΜΟΣ

24.01.2026 17:16

Τραμπ: «Θα βάλω 100% τελωνειακό δασμό στον Καναδά αν κάνει εμπορική συμφωνία με την Κίνα»

24.01.2026 17:16
trump-canada-343

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα επιβάλει τελωνειακούς δασμούς 100% σε όλες τις εισαγωγές από τον Καναδά, αν η βορειοαμερικανική αυτή χώρα συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

«Αν ο Κυβερνήτης Κάρνεϊ πιστεύει ότι θα κάνει τον Καναδά ‘Λιμάνι Αποθήκη’ για να στέλνει η Κίνα αγαθά και προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει μεγάλο λάθος», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Η Κίνα θα φάει ζωντανό τον Καναδά, θα τον καταβροχθίσει εντελώς, περιλαμβανομένης της καταστροφής των επιχειρήσεών τους, του κοινωνικού ιστού τους και του γενικού τρόπου ζωής τους. Αν ο Καναδάς κάνει συμφωνία με την Κίνα, θα πληγεί αμέσως με επιβολή Δασμού 100% σε όλα τα καναδικά αγαθά και προϊόντα που έρχονται στις ΗΠΑ».

Στη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στην Κίνα, ο Κάρνεϊ αποκάλεσε την ασιατική υπερδύναμη «αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο» και στο Νταβός ενθάρρυνε τους ευρωπαίους ηγέτες να επιδιώξουν επενδύσεις από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Ο Τραμπ υποστήριξε στη σημερινή ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι η Κίνα θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τον Καναδά για να αποφύγει τους αμερικανικούς δασμούς.

Οι εντάσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το βόρειο γείτονά της έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες.

Προχθές, Πέμπτη, ο Τραμπ απέσυρε την πρόσκληση προς τον Καναδά για να ενταχθεί στην πρωτοβουλία του με την ονομασία Συμβούλιο Ειρήνης. Το έκανε μετά την ομιλία του Κάρνεϊ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου αποδοκίμασε ανοιχτά τη χρήση από ισχυρές χώρες της οικονομικής ολοκλήρωσης ως όπλου και των δασμών ως μοχλού.

