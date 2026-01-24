ΗΠΑ: Άλλη μια δολοφονία από πράκτορες της ICE στη Μινεσότα (Video)

Νέο αιματηρό περιστατικό μεταξύ ομοσπονδιακών πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) και πολίτη σημειώθηκε στη Μινεσότα.

Bίντεο το οποίο τραβήχτηκε από το εσωτερικό καταστήματος δείχνει πράκτορες να ακινητοποιούν έναν άνδρα στο έδαφος και στη συνέχεια να τον πυροβολούν.

BREAKING: A man was reportedly shot by a federal agent in Minneapolis this morning.



Source: Minnesota Star Tribunehttps://t.co/1x5e1ODift — Clash Report (@clashreport) January 24, 2026

Το περιστατικό έδωσαν στη δημοσιότητα τα τοπικά Μέσα της Μινεσότα, με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να πυροβολούν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος σύμφωνα με τις τοπικές αρχές έχει ήδη χάσει τη ζωή του. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως αναφέρει και το πρακτορείο Reuters, ήδη ο κυβερνήτης της Μινεσότα έχει ενημερώσει για το περιστατικό τον Λευκό Οίκο και ζητά από τον πρόεδρο Τραμπ να σταματήσουν οι επιχειρήσεις και να αποσύρει τους πράκτορες από την πολιτεία.

🚨 BREAKING: The armed man who fought Border Patrol and was subsequently shot this morning in Minneapolis has died, per the City of Minneapolis



They’re going to burn this freaking place to the ground.



Pray hard for our agents today 🙏🏻 pic.twitter.com/i9zrWGDzw7 January 24, 2026

«Μόλις μίλησα με τον Λευκό Οίκο, έπειτα από άλλον έναν φρικτό πυροβολισμό από ομοσπονδιακούς πράκτορες σήμερα το πρωί. Είναι αποκρουστικό. Ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) πρέπει να τερματίσει αυτήν την επιχείρηση. Να αποσύρει τους χιλιάδες βίαιους, ανεκπαίδευτους πράκτορες από τη Μινεσότα. Τώρα», ανέφερε με ανάρτησή του στο Χ ο Δημοκρατικός κυβερνήτης, Τιμ Γουόλτς.

I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening.



The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now. January 24, 2026

Αυτήν την ώρα σημειώνονται έντονα επεισόδια στην περιοχή από διαδηλωτές.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Ετοιμάζεται για ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση – Σε καταφύγιο στην Τεχεράνη ο Χαμενεΐ σύμφωνα με τον ιρανικό Τύπο

«The Discombobulator»: Ο Τραμπ αποκάλυψε το μυστικό όπλο χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Τραμπ: «Θα βάλω 100% τελωνειακό δασμό στον Καναδά αν κάνει εμπορική συμφωνία με την Κίνα»