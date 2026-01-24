search
24.01.2026 19:51

ΗΠΑ: Άλλη μια δολοφονία από πράκτορες της ICE στη Μινεσότα (Video)

24.01.2026 19:51
ice-agents

Νέο αιματηρό περιστατικό μεταξύ ομοσπονδιακών πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) και πολίτη σημειώθηκε στη Μινεσότα.

Bίντεο το οποίο τραβήχτηκε από το εσωτερικό καταστήματος δείχνει πράκτορες να ακινητοποιούν έναν άνδρα στο έδαφος και στη συνέχεια να τον πυροβολούν.

Το περιστατικό έδωσαν στη δημοσιότητα τα τοπικά Μέσα της Μινεσότα, με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να πυροβολούν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος σύμφωνα με τις τοπικές αρχές έχει ήδη χάσει τη ζωή του. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως αναφέρει και το πρακτορείο Reuters, ήδη ο κυβερνήτης της Μινεσότα έχει ενημερώσει για το περιστατικό τον Λευκό Οίκο και ζητά από τον πρόεδρο Τραμπ να σταματήσουν οι επιχειρήσεις και να αποσύρει τους πράκτορες από την πολιτεία.

«Μόλις μίλησα με τον Λευκό Οίκο, έπειτα από άλλον έναν φρικτό πυροβολισμό από ομοσπονδιακούς πράκτορες σήμερα το πρωί. Είναι αποκρουστικό. Ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) πρέπει να τερματίσει αυτήν την επιχείρηση. Να αποσύρει τους χιλιάδες βίαιους, ανεκπαίδευτους πράκτορες από τη Μινεσότα. Τώρα», ανέφερε με ανάρτησή του στο Χ ο Δημοκρατικός κυβερνήτης, Τιμ Γουόλτς.

Αυτήν την ώρα σημειώνονται έντονα επεισόδια στην περιοχή από διαδηλωτές.

