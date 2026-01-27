search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 22:19
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.01.2026 21:31

Η Νάταλι Πόρτμαν δάκρυσε μιλώντας για την ICE : «Είναι μία φρικτή στιγμή για τη χώρα μας» (Video)

27.01.2026 21:31
natalie-portman

Δάκρυσε η Νάταλι Πόρτμαν μιλώντας για τον τρόμο και τη βία που έχει σπείρει η ICE στις ΗΠΑ.

Η Νάταλι Πόρτμαν βρέθηκε στο φεστιβάλ Sundance για την προώθηση της ταινίας της «The Gallerist».

Φορώντας μία κονκάρδα που έγραφε «Έξω η ICE» καταδίκασε τις βίαιες επιχειρήσεις της συνοριοφυλακής για τη σύλληψη και απέλαση μεταναστών που οδήγησαν στις δολοφονίες δύο διαδηλωτών – της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρίτι – από πράκτορες της ICE. 

«Είναι μία φρικτή στιγμή για τη χώρα μας. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιτίθεται σε πολίτες στις πόλεις μας. Είμαι τυχερή που είμαι εδώ αλλά είναι αδύνατο να αγνοήσουμε αυτό που κάνει η ICE», είπε χαρακτηριστικά.

H βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποίος «έσπασε», μιλώντας για τους απλούς Αμερικανούς που έχουν ξεχυθεί στους δρόμους για να προστατέψουν τους γείτονες τους. «Με εμπνέουν όλοι οι υπέροχοι Αμερικανοί που βγαίνουν στους δρόμους και στηρίζουν ο ένας τον άλλο και είναι εκεί για τις κοινότητες τους».

Διαβάστε επίσης

«Να μην γίνει η νέα κανονικότητα»: Οργή στο Sundance Festival για τις δολοφονίες πολιτών από την ICE 

Ξανά single η Μπέλα Χαντίντ: Χώρισε μετά από δύο χρόνια σχέσης με τον Τεξανό σύντροφό της

Βενσάν Κασέλ-Κάρλα Μπρούνι: Ένα βλέμμα, χιλιάδες σχόλια – Το στιγμιότυπο που έγινε viral 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nasa texas
ΚΟΣΜΟΣ

Aεροσκάφος της NASA πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση μετά από βλάβη (Video)

iran ipa 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή προανήγγειλε η Centcom

romania
ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ μεταφέρονται στο νοσοκομείο – Τα νεότερα για την υγεία τους (Video)

adonis-georgiadis
ΕΛΛΑΔΑ

Γεωργιάδης για τραυματίες στη Ρουμανία: Και οι τρεις σε καλή κατάσταση, δεν υπάρχει διασωληνωμένος

Mette Frederiksen
ΚΟΣΜΟΣ

Φρεντέρικσεν: Η Δανία θα κάνει «ό,τι μπορεί» για να επέλθει συμφωνία με τις ΗΠΑ για τη Γροιλανδία – Αποκλείεται η παραχώρηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 22:18
nasa texas
ΚΟΣΜΟΣ

Aεροσκάφος της NASA πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση μετά από βλάβη (Video)

iran ipa 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή προανήγγειλε η Centcom

romania
ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ μεταφέρονται στο νοσοκομείο – Τα νεότερα για την υγεία τους (Video)

1 / 3