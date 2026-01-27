Η Νάταλι Πόρτμαν δάκρυσε μιλώντας για την ICE : «Είναι μία φρικτή στιγμή για τη χώρα μας» (Video)

Δάκρυσε η Νάταλι Πόρτμαν μιλώντας για τον τρόμο και τη βία που έχει σπείρει η ICE στις ΗΠΑ.

Η Νάταλι Πόρτμαν βρέθηκε στο φεστιβάλ Sundance για την προώθηση της ταινίας της «The Gallerist».

Φορώντας μία κονκάρδα που έγραφε «Έξω η ICE» καταδίκασε τις βίαιες επιχειρήσεις της συνοριοφυλακής για τη σύλληψη και απέλαση μεταναστών που οδήγησαν στις δολοφονίες δύο διαδηλωτών – της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρίτι – από πράκτορες της ICE.

«Είναι μία φρικτή στιγμή για τη χώρα μας. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιτίθεται σε πολίτες στις πόλεις μας. Είμαι τυχερή που είμαι εδώ αλλά είναι αδύνατο να αγνοήσουμε αυτό που κάνει η ICE», είπε χαρακτηριστικά.

H βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποίος «έσπασε», μιλώντας για τους απλούς Αμερικανούς που έχουν ξεχυθεί στους δρόμους για να προστατέψουν τους γείτονες τους. «Με εμπνέουν όλοι οι υπέροχοι Αμερικανοί που βγαίνουν στους δρόμους και στηρίζουν ο ένας τον άλλο και είναι εκεί για τις κοινότητες τους».

