Ξανά single η Μπέλα Χαντίντ: Χώρισε μετά από δύο χρόνια σχέσης με τον Τεξανό σύντροφό της

Αγόρια τρέξτε, η Μπέλα Χαντίντ είναι και πάλι ελεύθερη, αφού χώρισε με τον καουμπόη σύντροφό της, Αντάν Μπανουέλος μετά από δύο χρόνια σχέσης.



Σύμφωνα με την Page Six, το μοντέλο και ο πρώην σύντροφός της είχαν μια σχέση με διακυμάνσεις, με πρόσωπα από το περιβάλλον τους να τη χαρακτηρίζουν ως «ταραχώδη». Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, ότι οι δύο διατηρούν και επιχειρηματικούς δεσμούς, καθώς έχουν αγοράσει άλογα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που καθιστά τον χωρισμό τους πιο περίπλοκο.

Οι πρώτες πληροφορίες ότι η σχέση τους περνούσε κρίση είχαν κυκλοφορήσει τον Ιούνιο. Τον Οκτώβριο, ο Μπανουέλος είχε αναρτήσει μήνυμα στο Instagram για την επέτειό τους, γράφοντας: «Ακόμα και με όλο το χάος και την ασχήμια, εκείνος μας έδωσε κάτι αγνό και όμορφο. Σ’ αγαπώ, μωρό μου. Θα σου το θυμίζω κάθε μέρα». Στις αρχές Δεκεμβρίου υπήρξαν αναρτήσεις που έδειχναν τη Χαντίντ σε εκδήλωση του Μπανουέλος, χωρίς όμως να εμφανίζονται μαζί. Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, πηγές έκαναν λόγο στο ίδιο μέσο, ότι η σχέση τους είχε λήξει. Κατά την περίοδο των γιορτών, η Χαντίντ βρέθηκε στο Άσπεν με φίλους της, χωρίς τον Μπανουέλος.

Report: Bella Hadid and her Texas boyfriend of 2 years have split



The pair started dating in 2023.



Το ζευγάρι ξεκίνησε τη σχέση του το φθινόπωρο του 2023, αφού γνωρίστηκε σε αγώνα στο Τέξας. «Τον είδα να μπαίνει και ήταν σαν να με διαπερνά φρέσκος αέρας», είχε δηλώσει η Χαντίντ στη βρετανική Vogue, αναφερόμενη στη στιγμή της πρώτης τους συνάντηση. Στην αρχή της σχέσης τους, το μοντέλο μετακόμισε στο τροχόσπιτο του Μπανουέλος και αργότερα αγόρασε σπίτι στο Τέξας.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Μπανουέλος είχε πει για τη Χαντίντ: «Αυτή η νεαρή γυναίκα είναι από τους πιο καλοσυνάτους, μεγαλόκαρδους και γλυκούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Δηλαδή, δεν ήξερα ότι ο Θεός φτιάχνει τέτοιους ανθρώπους».

Tώρα πια, το πρώην ζευγάρι τραβά χωριστούς δρόμους…

