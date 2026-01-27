Κατερίνα Στανίση: «Όπου να’ ναι θα βγει η αυτοβιογραφία μου» (Video)

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η αυτοβιογραφία της Κατερίνας Στανίση, με την τραγουδίστρια να επισημαίνει ότι πρόκειται να κυκλοφορήσει στο άμεσο μέλλον.

Όπως εξήγησε, η διαδικασία της συγγραφής του βιβλίου ξεκίνησε το καλοκαίρι, υπογραμμίζοντας ότι δεν ήταν λίγες οι στιγμές που η ίδια φορτίστηκε ιδιαιτέρως συναισθηματικά, ανασύροντας μνήμες από το παρελθόν και τα παιδικά της χρόνια.

«Άλλο είμαι και άλλο δείχνω πολλές φορές, γιατί δεν μπορείς να τα πεις όλα στην τηλεόραση, σε πέντε λεπτά. Κάτσαμε όλο το καλοκαίρι με 40 βαθμούς και τα είπαμε. Την πρώτη φορά που γράφαμε το βιβλίο, νόμιζα ότι ανέβηκε η πίεση μου, θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια, όλα. Είμαστε έτοιμοι, όπου να ‘ναι θα βγει» ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno».

Ερωτηθείσα για τις πλαστικές, η Κατερίνα Στανίση τόνισε ότι είναι κατά, καθώς δεν θα άντεχε να δει τον εαυτό της στον καθρέφτη και να μην τον αναγνωρίσει.

«Κοιτάζομαι στον καθρέφτη και οπωσδήποτε υπάρχουν ατέλειες. Δεν είμαι 20 κι ούτε θα γίνω με τις πλαστικές. Μου αρέσει ο εαυτός μου έτσι όπως είμαι γιατί έτσι και τον δω παραμορφωμένο, θα επηρεαστώ πολύ, δεν θα είμαι εγώ. με πειράζουν πολύ αυτά, όχι. Αν έκανα, θα ήταν στην ηλικία των 40 των 50, τώρα είναι αργά, αν κάνω τώρα -όπως βλέπω σε κάποιους συναδέλφους μου άνδρες και γυναίκες, ίσως δεν πέτυχε, δεν ξέρω, είναι άλλοι άνθρωποι! Δεν έχει μείνει αυτούσιο κάποιοι χαρακτηριστικό, δηλαδή αν τους δβ και άβαφους μπορεί κα να μην τους αναγνωρίσω. Είμαι κατά. Την ωραιοπάθεια ποτέ δεν την είχα» είπε, μεταξύ άλλων.

