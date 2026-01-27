search
Ουγγαρέζος κατά Φειδία Παναγιώτου: «Να επιληφθεί το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για τον εκπρόσωπό του και να γίνει ρεζίλι η Κύπρος που τον έστειλε» (Video)

27.01.2026 13:05
ouggarezos-fidias-new

Σωρεία αντιδράσεων έχει προκαλέσει για άλλη μια φορά ο Κύπριος ευρωβουλευτής και youtuber Φειδίας, ο οποίος χρησιμοποίησε τον υβριστικό όρο «πελλοί» (τρελοί/παλαβοί) για να αναφερθεί σε άτομα με νοητικές αναπηρίες.

Η απαράδεκτη φράση του χρησιμοποιήθηκε στη διάρκεια συνάντησής του με τον Παραολυμπιονίκη κολυμβητή Λοΐζο Χρυσάνθου και αφορούσε στην κατηγοριοποίηση των αθλητών.

Το θέμα συζητήθηκε στο «Buongiorno», με τους συντελεστές της εκπομπής να ξεσπούν, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους.

«Είμαι έξαλλος! Με αυτά που λέει, με κάνει εμμονικό. Είναι άνω ποταμών ο,τι λέει σε επίπεδο πολιτικό», είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος και πρόσθεσε:

«Το παλικάρι στη συνέντευξη έχει νευροπάθεια, δεν μπορεί να πιάσει το πιρούνι και να φάει φαγητό. Και τρώει επιδεικτικά απέναντι σαλάτα και δεν του πέφτει τίποτα. Δηλαδή, εγώ ο ισχυρός κι εσύ στον Καιάδα. Είναι ανήκουστα όσα λέει, ανιστόρητα, φασιστοειδή».

«Μου έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι! Δεν έχει καμία γνώση, ούτε κοινωνικής φύσεως. Άσε το συναισθηματικό, που τρώει εκείνη την ώρα που μιλούν για κάτι σοβαρό και το παιδί εκεί προσπαθεί να σώσει τα πράγματα. Με βλέπετε σε αυτή την κατάσταση γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα, για το παιδί που λένε, έβλεπε τη συνέντευξη μαζί με τη μητέρα του, και γύρισε και είπε στη μητέρα του “μαμά, είμαι τρελός εγώ”. Δεν είναι δυνατόν να είναι η πρώτη φορά που ακούς τι είναι Παραολυμπιονίκης και καλείς έναν Παραολυμπιονίκη για να συζητήσετε το θέμα, αλλά δεν ξέρεις τι είναι ο Παραολυμπιονίκης». ανέφερε, από την πλευρά της η Φάιη Σκορδά, εμφανώς αναστατωμένη.

«Είναι χυδαίο και πρέπει να επιληφθεί το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για τον εκπρόσωπό του και να γίνει και ρεζίλι και η Κύπρος που τον έστειλε» τόνισε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή: «Πρόκειται για κατάφωρη προσβολή»

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο» τα σχόλια του ευρωβουλευτή, χαρακτηρίζοντάς τα προσβλητικά και βαθιά οπισθοδρομικά.

Η Επιτροπή τόνισε ότι τέτοιοι χαρακτηρισμοί δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας και δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ως χιούμορ.

«Πρόκειται για κατάφωρη προσβολή προς τους αθλητές που αγωνίζονται καθημερινά ενάντια στις προκαταλήψεις και τον αποκλεισμό», σημείωσε ο οργανισμός, καλώντας τον ευρωβουλευτή να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

