26.01.2026 15:05

Αθλιότητα Φειδία: Χαρακτήρισε «τρελούς» αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων

26.01.2026 15:05
FEIDIAS_FB_NEWS

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε για άλλη μια φορά ο Κύπριος ευρωβουλευτής και youtuber Φειδίας, ο οποίος χρησιμοποίησε προσβλητική έκφραση για τους αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων.

Η απαράδεκτη – επιεικώς – φράση του Φειδία χρησιμοποιήθηκε στη διάρκεια συνάντησής του με τον Παραολυμπιονίκη κολυμβητή Λοΐζο Χρυσάνθου και αφορούσε στην κατηγοριοποίηση των αθλητών, με τον ευρωβουλευτή να χρησιμοποιεί τον υβριστικό όρο «πελλοί» (τρελοί/παλαβοί) για να αναφερθεί σε άτομα με νοητικές αναπηρίες.

Σύμφωνα με την κυπριακή ιστοσελίδα reporter, ο ευρωβουλευτής, κατά τη στιγμή που ο φιλοξενούμενός του επιχειρούσε να εξηγήσει τις ομάδες που χωρίζονται οι αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων, και ενόσω εξηγούσε ότι στην κατηγορία S-14 όπως ονομάζεται, συμμετέχουν άτομα με νοητικά προβλήματα, ο Φειδίας Παναγιώτου διέκοψε τον καλεσμένο του και τον ρώτησε, «η S-14 εν για τους πελλούς είπες;»

Με φανερή την αμηχανία στο βλέμμα του, ο αθλητής του απάντησε, «όι ρε φιλε, σόρρυ εν ξέρω αν το είπα λάθος, έχουν να κάνουν με τον εγκέφαλο, έχουν νοητικά προβλήματα». Ακολούθως, ο Φειδίας είπε, «ντάξει με το πελλός… Ναι, ναι», με τον υποψήφιο να σημειώνει, «ένεν πελλοί. Μάλιστα έχουμε ένα αθλητή, να το αναφέρω μιας τζαι είναι πολύ καλός μου φίλος είναι S-14».

Η Κυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο» τα σχόλιά του, χαρακτηρίζοντάς τα προσβλητικά και βαθιά οπισθοδρομικά. Η Επιτροπή τόνισε ότι τέτοιοι χαρακτηρισμοί δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας και δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ως χιούμορ. «Πρόκειται για κατάφωρη προσβολή προς τους αθλητές που αγωνίζονται καθημερινά ενάντια στις προκαταλήψεις και τον αποκλεισμό», σημείωσε ο οργανισμός, καλώντας τον ευρωβουλευτή να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

