Γλυφάδα: Επιμένει να «τα ρίχνει» στο νόμο Παρασκευόπουλου η κυβέρνηση

Τελικά, φαίνεται ότι ο «νόμος Παρασκευόπουλου» για την αποσυμφόρηση των φυλακών αποτελεί μια… κολυμβήθρα του Σιλωάμ για την κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει να τον ανασύρει κάθε φορά που συμβαίνει κάτι που σχετίζεται με πιθανή εμπλοκή του.

Πάρτε για παράδειγμα τη φρικιαστική ιστορία της πατροκτονίας στη Γλυφάδα: την ώρα που σχεδόν οι πάντες μιλούν για τις πλημμελείς δομές αποασυλοποίησης και για το γεγονός ότι ένα τόσο βαρύ περιστατικό αντιμετωπιζόταν σχεδόν… γραφειοκρατικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επέμενε στο… γνωστό τροπάρι.

«Εγείρονται πολύ σοβαρά ερωτήματα, πως αφέθηκε ο 46χρονος από τη δομή και από ποιους αφέθηκε. Ο νόμος Παρασκευόπουλου δεν ήρθε ως μάννα εξ ουρανού, κάποιοι τον εισηγήθηκαν και κάποιοι τον ψήφισαν. Ο νόμος αυτός σε συνδυασμό με τον ποινικό κώδικα του 2019 είχαν ολέθρια αποτελέσματα ως προς τις μαζικές αποφυλακίσεις» είπε ο Π. Μαρινάκης στο Mega.

Πάντως, να θυμίσουμε εδώ ότι ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης – σε προηγούμενη περίπτωση που στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας είχε επικαλεστεί τον νόμο του… επί ματαίω – είχε αντιδράσει δυναμικά, απειλώντας με προσφυγή στα δικαστήρια.

