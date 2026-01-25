search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 16:57
25.01.2026 15:31

Σόου από τον Κινέζο πρέσβη στην Αθήνα: Τραγούδησε Σαββόπουλο στην κοπή πίτας (Video)

Εκδήλωση για την κοπή βασιλόπιτας διοργάνωσε τις προηγούμενες ημέρες για πρώτη φορά η πρεσβεία της Κίνας στην Αθήνα, από την οποία δεν έλειψαν και οι εκπλήξεις.

Συγκεκριμένα, την παράσταση έκλεψε ο πρέσβης της Κίνας, Φανγκ Τσιού, καθώς, όταν ανέβηκε στο βήμα, πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Διονύση Σαββόπουλου, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των προσκεκλημένων.

Ο κινέζος πρέσβης μοιράστηκε μάλιστα στα social media βίντεο από τις πρόβες και την προετοιμασία που προηγήθηκαν της εμφάνισής του, αναδεικνύοντας τον χρόνο και την προσπάθεια που αφιέρωσε πριν παρουσιάσει το τραγούδι μπροστά στο κοινό.

Δείτε τα βίντεο:

