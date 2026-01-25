Διαφωνεί τώρα με τον Τραμπ η Λατινοπούλου

Τι κι αν το έριξε στον χορό για τη νίκη Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Σήμερα διαφωνεί!

Μιλώντας το πρωί της Κυριακής, στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», η πρόεδρος της Φωνής Λογικής είπε πως δεν συμφωνεί με τις πολιτικές του αμερικανού προέδρου. Αναφερόμενη, μάλιστα, στο ζήτημα της Γροιλανδίας είπε πως «δεν υπάρχουν χώρες κράτη – μέλη που είναι προς πώληση».

«Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να κλαψουρίζει και να νιαουρίζει ότι για όλα φταίνε οι άλλοι και να αναλάβει τις ευθύνες της, γιατί με δική της ευθύνη είμαστε εξαρτώμενοι ενεργειακά, με δική της ευθύνη έχουμε ισλαμοποιηθεί. Είναι η πρώτη φορά που χρηματοδοτούμε τους εισβολείς μας», πρόσθεσε μεταξύ άλλων η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Αυτό θα πει σταθερότητα!

