Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την κορυφή της Στύγας: «Τερματίσαμε το trend»

«Μου ζήτησαν να παρουσιάσω το νέο καφέ στην κορυφή της Στύγας, στα Καλάβρυτα», λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανέβηκε στο Instagram.

Και συνεχίζει: «Αυτό είναι το καφέ» με την κάμερα να δείχνει τον χώρο της καφετέριας που βρισκόταν.

«Έχει και σόμπα», συνεχίζει δείχνοντας την σόμπα, ενώ το βίντεο δείχνει τον πρωθυπουργό να δείχνει τον αναβατήρα του χιονοδρομικού κέντρου, λέγοντας «Και αυτός είναι ο αναβατήρας».

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε το Σάββατο στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων. Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά το χιονοδρομικό κέντρο χωρίς πρωτόκολλο, ανάμεσα σε απλούς επισκέπτες και σκιέρ.

Διαβάστε επίσης:

Πήρε τα …βουνά ο Μητσοτάκης

Έλενα Ακρίτα: «Έχω κάνει έκτρωση, όταν ήταν παράνομες»

Η πολιτικάντικη συμπεριφορά της Λατινοπούλου για τις αμβλώσεις