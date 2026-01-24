Πήρε τα …βουνά ο Μητσοτάκης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων «συνελήφθη», το πρωί του Σαββάτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον φωτογραφικό φακό.
Ο Πρωθυπουργός έφτασε στον χώρο λίγο μετά τις 9 το πρωί.
Σύμφωνα με το kalavrytanews, ο διευθυντής του Χιονοδρομικού Κέντρου, Αλέξης Άγριος, ενημερώθηκε λίγο πριν την άφιξή του για την παρουσία του στον χώρο. Ο Πρωθυπουργός, αφού αγόρασε το εισιτήριο του, πήρε τα χιονοπέδιλα στον ώμο και στάθηκε στην ουρά των αναβατήρων για να ανέβει στις πίστες.
Η παρουσία στο Χιονοδρομικό Κέντρο δεν άργησε να γίνει αντιληπτή.
Διαβάστε επίσης:
Έλενα Ακρίτα: «Έχω κάνει έκτρωση, όταν ήταν παράνομες»
Η πολιτικάντικη συμπεριφορά της Λατινοπούλου για τις αμβλώσεις
Το… πηγαδάκι Παπανδρέου, Σαμαρά και Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για τον Σήφη Βαλυράκη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.