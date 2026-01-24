Πήρε τα …βουνά ο Μητσοτάκης

Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων «συνελήφθη», το πρωί του Σαββάτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον φωτογραφικό φακό.

Ο Πρωθυπουργός έφτασε στον χώρο λίγο μετά τις 9 το πρωί.

Σύμφωνα με το kalavrytanews, ο διευθυντής του Χιονοδρομικού Κέντρου, Αλέξης Άγριος, ενημερώθηκε λίγο πριν την άφιξή του για την παρουσία του στον χώρο. Ο Πρωθυπουργός, αφού αγόρασε το εισιτήριο του, πήρε τα χιονοπέδιλα στον ώμο και στάθηκε στην ουρά των αναβατήρων για να ανέβει στις πίστες.

Η παρουσία στο Χιονοδρομικό Κέντρο δεν άργησε να γίνει αντιληπτή.

