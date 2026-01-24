search
ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 15:01
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.01.2026 12:35

Έλενα Ακρίτα: «Έχω κάνει έκτρωση, όταν ήταν παράνομες»

24.01.2026 12:35
AKRITA
Eurokinissi

Για την έκτρωση που είχε κάνει όταν ήταν πρωτοετής φοιτήτρια, σε μια εποχή που η διαδικασία ήταν ακόμη παράνομη, έγραψε η Έλενα Ακρίτα στον λογαριασμό της στο Facebook.

Mε αφορμή τον έντονο δημόσιο διάλογο που προκάλεσε η τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού να τεθεί το ζήτημα της άμβλωσης σε δημόσια διαβούλευση, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στην απόφαση της αυτή, διευκρινίζοντας ότι η εγκυμοσύνη δεν ήταν αποτέλεσμα βιασμού, αλλά σχέσης δύο νέων ανθρώπων.

Η Έλενα Ακρίτα επισήμανε πως στάθηκε τυχερή, καθώς χάρη στη μητέρα της κατάφερε να νοσηλευτεί σε οργανωμένο μαιευτήριο, με ψευδές ιατρικό ιστορικό, και να βρεθεί στα χέρια έμπειρου γυναικολόγου.

Στην ανάρτησή της, η Έλενα Ακρίτα παραπέμπει στη γνωστή φράση της Simone Veil, από την ιστορική ομιλία της στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση στις 26 Νοεμβρίου 1974, όταν εισηγήθηκε τη νομιμοποίηση της άμβλωσης, τονίζοντας ότι «καμία γυναίκα δεν καταφεύγει στην άμβλωση με ελαφρά καρδιά» και ότι πρόκειται πάντα για μια τραγική απόφαση.

Η ανάρτησή της καταλήγει με την παραδοχή ότι το «τραύμα αυτό δεν ξεπεράστηκε ποτέ και δεν πρόκειται να ξεπεραστεί».

Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα:

«Έχω κάνει έκτρωση, όταν ακόμα ήταν παράνομες.
Ήμουν πρωτοετής στο πανεπιστήμιο. Η εγκυμοσύνη μου δεν ήταν προϊόν βιασμού, κάθε άλλο παρά. Δύο νέα ερωτευμένα παιδιά είμαστε, άπειρα και αδημιουργητα.
Αν είχα άλλη μάνα, η μοίρα μου θα ήταν το μαχαίρι ενός σκιτζή γιατρού σε κάποιο βρόμικο δωμάτιο. Το γεγονός ότι βρέθηκα σε οργανωμένο μαιευτήριο – έκανα εισαγωγή με ψεύτικο ιατρικό ιστορικό – στα χέρια εξαιρετικού γυναικολόγου, οφείλεται σε αυτή την σπάνια γυναίκα. Που, αν και ζούσαμε σε σκοτεινές εποχές, δεν με έκρινε δεν με κατέκρινε, αντίθετα άνοιξε την αγκαλιά της για το παιδί της που πονούσε κι αισθανόταν μόνο και τρομαγμένο.

«Καμία γυναίκα δεν καταφεύγει στην άμβλωση με ελαφρά καρδιά. Είναι πάντα μια τραγωδία».
Αυτό είπε η Simone Veil στην ιστορική της ομιλία στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση στις 26 Νοεμβρίου 1974, όταν ως Υπουργός Υγείας εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση της άμβλωσης.
Έχουν περάσει δεκαετίες από την δική μου εμπειρία. Και τώρα την ίδια απόφαση θα έπαιρνα. Όμως και σήμερα, όποτε περνάω έξω από το συγκεκριμένο μαιευτήριο σφίγγεται η καρδιά μου. Ακόμα και σήμερα υπολογίζω την ηλικία του αν είχε γεννηθεί. Ακόμα και σήμερα αναρωτιέμαι τι θα είχε κάνει στη ζωή του. Ακόμα και σήμερα δεν το έχω ξεπεράσει.
Κι ούτε πρόκειται».

Διαβάστε επίσης:

Η πολιτικάντικη συμπεριφορά της Λατινοπούλου για τις αμβλώσεις

Το… πηγαδάκι Παπανδρέου, Σαμαρά και Ανδρουλάκη στην εκδήλωση για τον Σήφη Βαλυράκη

Ο Φαναράς αιφνιδίασε το ΠΑΣΟΚ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με νταλίκα

nikos_papandreou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπανδρέου: Το συνέδριο να ψηφίσει για τις συνεργασίες κατόπιν εκλογών, ο ίδιος ο αρχηγός βάζει θέμα εάν στις εκλογές δεν πάει καλά

anastasia athini (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Αναστασία Αθήνη σε ηλικία 77 ετών – Είχε χαστουκίσει την Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου

glyfada kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΔΕΔΔΗΕ απαντά στον δήμαρχο Γλυφάδας: Δεν φταίει το έργο υπογειοποίησης για την καταστροφή

fotia bronx (1) (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Στις φλόγες πολυκατοικία στο Μπρονξ από έκρηξη υγραερίου – Φόβοι για πολλά θύματα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

nikos androulakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Φαναράς αιφνιδίασε το ΠΑΣΟΚ

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 15:00
ekav_asthenoforo_1606_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με νταλίκα

nikos_papandreou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπανδρέου: Το συνέδριο να ψηφίσει για τις συνεργασίες κατόπιν εκλογών, ο ίδιος ο αρχηγός βάζει θέμα εάν στις εκλογές δεν πάει καλά

anastasia athini (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Αναστασία Αθήνη σε ηλικία 77 ετών – Είχε χαστουκίσει την Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου

1 / 3