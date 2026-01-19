search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 14:57
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2026 13:47

Μαρινάκης για τις δηλώσεις της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: Φοβερό ότι ακούστηκαν από γιατρό»

19.01.2026 13:47
marinakis_2808_1920-1080_new

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τα όσα είπε η Μαρία Καρυστιανού στη συνέντευξή της στο Open γύρω από το ζήτημα των αμβλώσεων.

Η Καρυστιανού, μιλώντας για τις θέσεις του κόμματος που ετοιμάζεται, είπε πως «επειδή σέβομαι την ελεύθερη βούληση και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα,  γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου. Επειδή είμαι και παιδίατρος, λόγω της επιστήμης μου, διχάζομαι στο ποια δικαιώματα πρέπει να είναι παραπάνω, δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω. Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της, το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο ηθικό θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ ή εσείς, γι’ αυτό λέω για δημόσια διαβούλευση, είναι πιο δημοκρατικό, γιατί μιλάμε για μια ζωή που τώρα γεννάται».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ένα σύντομο σχόλιο, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είπε: «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούστηκε και από γιατρό. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες».

Διαβάστε επίσης:

Κασσελάκης: Σε Βουλή και κυβέρνηση υπάρχουν πολλοί gay που κρύβονται γιατί φοβούνται για την εικόνα τους

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μύλος με άσχετο μάρτυρα στην εξεταστική

Καρυστιανού: Νέες αιχμές για Τσίπρα – Δέχθηκα προτάσεις να ενταχθώ σε κόμμα – Τι είπε για αμβλώσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Requiem for the End of Love _2222
ADVERTORIAL

Πρώτες εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις πρόβες του «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα»

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Σεσουάρ για δολοφόνους»: Η μακροβιότερη παράσταση στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου επιστρέφει… πιο δολοφονική από ποτέ!

iran-diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν θα εξετάσει την άρση της απαγόρευσης του ίντερνετ – Χάκαραν την κρατική τηλεόραση

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Πρεμιέρα για την «Πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» της Φωτεινής Αθερίδου στο Θέατρο Ιλίσια – Βολανάκης

ispania-sygrousi-trenwn
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Drones αποτυπώνουν σε βίντο το «παράξενο σιδηροδρομικό δυστύχημα» – 39 μέχρι τώρα οι νεκροί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 14:55
Requiem for the End of Love _2222
ADVERTORIAL

Πρώτες εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις πρόβες του «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα»

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Σεσουάρ για δολοφόνους»: Η μακροβιότερη παράσταση στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου επιστρέφει… πιο δολοφονική από ποτέ!

iran-diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν θα εξετάσει την άρση της απαγόρευσης του ίντερνετ – Χάκαραν την κρατική τηλεόραση

1 / 3