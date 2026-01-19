Μαρινάκης για τις δηλώσεις της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: Φοβερό ότι ακούστηκαν από γιατρό»

Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τα όσα είπε η Μαρία Καρυστιανού στη συνέντευξή της στο Open γύρω από το ζήτημα των αμβλώσεων.

Η Καρυστιανού, μιλώντας για τις θέσεις του κόμματος που ετοιμάζεται, είπε πως «επειδή σέβομαι την ελεύθερη βούληση και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου. Επειδή είμαι και παιδίατρος, λόγω της επιστήμης μου, διχάζομαι στο ποια δικαιώματα πρέπει να είναι παραπάνω, δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω. Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει για το σώμα της, το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει κι ένα άλλο ηθικό θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ ή εσείς, γι’ αυτό λέω για δημόσια διαβούλευση, είναι πιο δημοκρατικό, γιατί μιλάμε για μια ζωή που τώρα γεννάται».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ένα σύντομο σχόλιο, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είπε: «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούστηκε και από γιατρό. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες».

