ΟΠΕΚΕΠΕ: Μύλος με άσχετο μάρτυρα στην εξεταστική

Ένα ακόμη επεισόδιο μεθόδευσης και πολιτικής σκοπιμότητας της κυβερνητικής πλειοψηφίας «παίχθηκε» σύμφωνα με την αντιπολίτευση στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κλήση μάρτυρα που δεν είχε ουσιαστική σχέση με το αντικείμενο της έρευνας.

Ο λόγος για τον Γιάννη Γκόλια, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μόλις για 28 ημέρες στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του 2015, γεγονός που από μόνο του εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη σκοπιμότητα της παρουσίας του στην επιτροπή.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Ελληνική Λύση κατήγγειλαν τη διαδικασία, αρνούμενα να νομιμοποιήσουν μια εξέταση χωρίς περιεχόμενο. Ο ίδιος ο μάρτυρας, άλλωστε, παραδέχθηκε ότι δεν είχε αρμοδιότητα σε αγροτικά ζητήματα, ούτε οποιαδήποτε εμπλοκή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στοιχείο που καθιστούσε την παρουσία του απολύτως άνευ αντικειμένου.

Ως αποτέλεσμα, η εξέτασή του ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις μισή ώρα, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες περί προσχηματικής λειτουργίας της επιτροπής.

«Δεν θα συμβάλουμε στη διαδικασία του ευτελισμού της εξεταστικής. Άλλοι μάρτυρες θα έπρεπε να ήταν εδώ, λόγου χάρη οι πρώην γενικοί γραμματείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης την εξεταζόμενη περίοδο», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Βασίλης Κόκκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως «δεν έχει να εισφέρει στη διαδικασία ο κύριος Γκόλιας, παρέλκει να κάνουμε ερώτηση», ενώ η Διαμάντω Μανωλάκου του ΚΚΕ υπογράμμισε ότι «είναι προκλητικό να καλούνται μάρτυρες που ήταν σε υπηρεσιακή κυβέρνηση για 28 μέρες πριν 10 χρόνια».

Από τη Νέα Αριστερά, ο Νάσος Ηλιόπουλος δήλωσε πως «δεν τιμά την εξεταστική η κλήση σας». Οι εκπρόσωποι της Πλεύσης Ελευθερίας και της Νίκης περιορίστηκαν σε λιγοστές ερωτήσεις.

Παρά τις αντιδράσεις, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, επιχείρησε να υποβαθμίσει τις ενστάσεις, υποστηρίζοντας ότι όλοι οι κρίσιμοι μάρτυρες έχουν ήδη καταθέσει, υπενθυμίζοντας πως συνολικά 63 άτομα έχουν περάσει μέχρι σήμερα από την επιτροπή – αριθμός που, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, δεν λέει τίποτα για την ποιότητα και τη στόχευση της έρευνας.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την κατάθεση του Πάνου Σκουρλέτη εντός της ημέρας, ενώ την Τρίτη αναμένεται να προσέλθει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Η Μιλένα Αποστολάκη κατήγγειλε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαβίβασε στην επιτροπή ανακριβή στοιχεία για τα δεσμευμένα ΑΦΜ, ζητώντας μάλιστα τα επίμαχα έγγραφα να αποσταλούν στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, αντί για σαφείς και ακριβείς απαντήσεις για τις δεσμεύσεις των ΑΦΜ που έλαβαν χώρα το 2022 και 2023, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέστειλε δύο διαφορετικά αρχεία, τα οποία όχι μόνο δεν συμφωνούν μεταξύ τους, αλλά παρουσιάζουν αποκλίσεις τέτοιου μεγέθους που δεν μπορούν να αποδοθούν σε λάθος ή αβλεψία. Η Μιλένα Αποστολάκη ζήτησε να διαβιβαστούν τα συγκεκριμένα στοιχεία στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να απαντά πως η πλειοψηφία επί της αρχής δεν διαφωνεί με τη διαβίβαση στοιχείων στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, αλλά και την ελληνική Δικαιοσύνη.

Διαβάστε επίσης:

Θάνος Πλεύρης: «Fake news πως νομιμοποιούνται 90.000 παράνομοι μετανάστες»

«Boom» μετακλητών από την κυβέρνηση: Από 1.710 το 2019 έφτασαν τους 3.641 – Οι αυξημένοι μισθοί και τα προνόμια

Τι λένε οι νέες δημοσκοπήσεις: Ποιοι «πληρώνουν» το κόμμα Καρυστιανού, η δυσαναλογία για Τσίπρα, πίεση σε ΠΑΣΟΚ, Ζωή, Βελόπουλο