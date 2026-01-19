search
19.01.2026 11:37

Θάνος Πλεύρης: «Fake news πως νομιμοποιούνται 90.000 παράνομοι μετανάστες»

19.01.2026 11:37
plevris_new

Σε διάψευση, με κατηγορηματικό τρόπο, δημοσιευμάτων περί νομιμοποίησης 90.000 μεταναστών, έκρινε σκόπιμο να προχωρήσει ο Θάνος Πλεύρης.

«Δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι δήθεν νομιμοποιούνται 90.000 παράνομοι μετανάστες είναι απολύτως ψευδή», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Το σχέδιο νόμου για τη νόμιμη μετανάστευση απευθύνεται σε μετανάστες που έχουν νόμιμη διαμονή. Στη χώρα διαμένουν 793.000 νόμιμοι μετανάστες εκ των οποίων οι 293.000 βρίσκονται σε εκκρεμότητα ανανέωσης των αδειών τους ή μη ολοκλήρωσης του ελέγχου. Με το νομοσχέδιο επιταχύνεται η διαδικασία για την ολοκλήρωση αυτού του ελέγχου. Δηλαδή επιταχύνεται η διαδικασία να ολοκληρωθεί έλεγχος σε μετανάστες που βρίσκονται νόμιμα και έχουν υποβάλει έγγραφα ανανέωσης. Συνεπώς δεν νομιμοποιείται κανένας που εισήλθε παράνομα, αλλά επιταχύνεται η διαδικασία ανανέωσης σε αυτούς που βρίσκονται νόμιμα στη χώρα, εάν προφανώς πληρούν τις προϋποθέσεις ανανέωσης», προσθέτει.

«Από το Σεπτέμβριο με το σχέδιο νόμου για την παράνομη μετανάστευση έχει απαγορευτεί κάθε δυνατότητα νομιμοποίησης μεταναστών που εισήλθαν παράνομα. Η επιτάχυνση αφορά λοιπόν μόνο μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στη χώρα. Συνεπώς τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε δήθεν νομιμοποίηση μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στη χώρα είναι fake news και απολύτως ψευδή», καταλήγει ο Θάνος Πλεύρης.

