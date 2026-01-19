Ραντεβού στα τυφλά: Γιατί η συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών δεν φέρνει αισιοδοξία για λύση των μπλόκων 

Από την στιγμή που χθες ο πρωθυπουργός έστειλε σαφέστατο μήνυμα προς τους αγρότες πως οι παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχουν ήδη ανακοινωθεί, το αποτέλεσμα της συνάντησης μαζί τους μοιάζει μάλλον με προδιαγεγραμμένο.

Παρ όλα αυτά και μόνο το γεγονός ότι γίνεται αυτή η συνάντηση έχει το ενδιαφέρον της αφού και οι δύο πλευρές εμφανίζονται κουρασμένες να αναζητούν μία διέξοδο.

Το ερώτημα που προκύπτει λοιπόν είναι πόσο αποφασισμένες είναι οι δύο πλευρές να κάνουν βήματα πίσω προκειμένου να βρεθεί μία συμβατή λύση η εάν θα οχυρωθούν πίσω από μία σκληρή γραμμή τινάζοντας την όλη διαδικασία στον αέρα.

Γιατί προφανώς το ερώτημα που προκύπτει είναι μετά από αυτή την συνάντηση τί; Πως θα διαχειριστεί η κυβέρνηση ένα ενδεχόμενο ναυάγιο αφού ακόμα και τα διοικητικά μέτρα που έχει εξαγγείλει ότι θα εφαρμόσει φαίνεται να μην πτοούν τους ανθρώπους που για σχεδόν δυό μήνες βρέθηκαν στα μπλόκα .

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εκπρόσωποι των αγροτών υποστηρίζουν ότι «Δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε σπιθαμή βήμα πίσω όσον αφορά την επιβίωσή μας, την αξιοπρέπειά μας και κυρίως είναι μεγάλη θέλησή μας είναι να παραμείνουμε στον τόπο μας και να συνεχίσουμε να είμαστε παραγωγικοί την επόμενη μέρα, ώστε να τροφοδοτούμε τον ελληνικό πληθυσμό με φθηνά ελληνικά προϊόντα».

Όμως και οι αγρότες βρίσκονται σε αδιέξοδο από την στιγμή που το Μέγαρο Μαξίμου τους λέει ότι, ότι είχαν να πάρουν το πήραν. Πως θα κινηθούν: θα παραμείνουν στα μπλόκα και μέχρι ΄πότε :

Οι 25 αγροτοσυνδικαλιστές μαζί με τους 5 παρατηρητές που θα βρεθούν στο πρωθυπουργικό γραφείο, θα πρέπει να αποφασίσουν τα περιθώρια τους καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεμήνυσε ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια στήριξης του αγροτικού κόσμου, έχουν ήδη εξαντληθεί.

«Το πλαίσιο των παρεμβάσεων που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Το πλαίσιο αυτό, ορίζεται με σαφήνεια από τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία εξαντλήσαμε, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες» είπε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι στόχος της κυβέρνησης, δεν είναι οι αποσπασματικές λύσεις, αλλά ένα δίκαιο, διαφανές και αποτελεσματικό σύστημα αγροτικών ενισχύσεων. Ένα σύστημα που στηρίζει τους πραγματικούς παραγωγούς, χωρίς να αδικεί την υπόλοιπη κοινωνία, και που δίνει στον πρωτογενή τομέα προοπτική για καλύτερα προϊόντα και υψηλότερα εισοδήματα».

Στην συνάντηση θα είναι εκπρόσωποι από τα 60 μπλόκα όλης της χώρας και θα εκπροσωπούν όλους τους τομείς του πρωτογενή τομέα της χώρας. Δηλαδή εκτός από τους αγρότες θα είναι μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι και αλιείς, που ορίστηκαν από το Συντονιστικό των αγροτών.

Όπως είναι γνωστό παρών δεν θα είναι ο Κώστας Ανεστίδης, τον οποίο αναγκάστηκε να «κόψει» το μπλόκο των Μαλγάρων μετά την διαρροή των απαράδεκτων δηλώσεων του ενώ δεν ήταν στον αέρα . Στην επιτροπή περιλαμβάνονται ωστόσο

όσοι πρωτοστάτησαν επί εβδομάδες στις κινητοποιήσεις, μεταξύ των οποίων οι Ρίζος Μαρούδας, Κώστας Τζέλλας, Θώμας Μόσχος και Σωκράτης Αλειφτήρας.

Η κυβέρνηση πάντως βρίσκεται και αυτή σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι αγρότες δεν έχουν χάσει την συμπάθεια των πολιτών παρά τα μπλοκά των Χριστουγέννων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με την μέτρησης της GPO για τα Παραπολιτικά το 56,8% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι είναι δικαιολογημένο το κλείσιμο των εθνικών οδών από τους αγρότες, έναντι του 41,8% που πιστεύει ότι δεν είναι. Επίσης, το 67,2% εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν ικανοποιεί και δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματα των αγροτών, έναντι του 31,4% που πιστεύει ότι το πράττει. Τέλος, με απόλυτα συντριπτικό ποσοστό ( 82,9% ), οι ερωτηθέντες χαρακτηρίζουν δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, έναντι μόλις 14,9% που δεν τα θεωρεί δίκαια!.

