Χάρης Δούκας: Το συνέδριο να στείλει μήνυμα – Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ

«Πρέπει να καλέσουμε όποιον θέλει να καθίσει στο τραπέζι και να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε δυνατές συγκλίσεις, ανασύνθεση, με κεντρικό πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες πολιτικής αλλαγής», επισήμανε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στην εκπομπή «Δέκα με τόνο».

«Εμείς θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή, θέλουμε να κυβερνήσουμε για να αλλάξουμε πορεία στη χώρα», πρόσθεσε.

Στην τελική ευθεία για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο -σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη- θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, ο δήμαρχος Αθηναίων, αναφέρθηκε στις προτάσεις του περί προκριματικών εκλογών για τα ψηφοδέλτια και για ψήφισμα στο συνέδριο που θα επισημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με κανέναν τρόπο με τη Νέα Δημοκρατία.

«Στο καταστατικό που ψηφίστηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο τελευταίο συνέδριο, λέει ξεκάθαρα ότι δίνεται η δυνατότητα να υπάρξουν προκριματικές εκλογές για την κατάρτιση ψηφοδελτίου, ακριβώς για να ενισχύσει τη λογική του ανοιχτού κόμματος και να αισθάνονται όλοι ότι συμμετέχουν και ότι δεν είναι μια κλειστή ομάδα και ένας που αποφασίζει ποιο θα είναι το ψηφοδέλτιο», σημείωσε ο Χάρης Δούκας.

«Ο ίδιος το έφερε το καταστατικό, το ψήφισε στο συνέδριο. Γι’ αυτό και το βάζω (σ.σ. σαν θέμα). Αυτή είναι η λογική του ανοιχτού κόμματος και συνεχίζω να την πιστεύω βαθιά, πρέπει να “ανοίξουμε” για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες πολιτικής ανατροπής. Ένα κοινωνικό άνοιγμα. Αλλά βεβαίως όποιος θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ -για να έχουμε ένα ηθικό και αξιακό πλαίσιο- θα πρέπει αν έχει εκλεγεί με άλλο κόμμα, να παραιτηθεί της έδρας του για να μπορέσει να έρθει», πρόσθεσε.

Σχετικά με την πρότασή του για ψήφισμα στο συνέδριο περί μη συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, ο Χάρης Δούκας απάντησε: «Να υπάρξει αυτό το ψήφισμα, γιατί θέλουμε προοδευτική διακυβέρνηση στον τόπο, αυτό πρέπει να είναι κεντρικό διακύβευμα. Αν λοιπόν θέλουμε τη διακυβέρνηση, πρέπει να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Πρέπει να είμαστε διασφαλισμένοι μετεκλογικά κι ο μόνος τρόπος να συμβεί αυτό είναι να υπάρχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα από όλα τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ που θα έρθουν στο συνέδριο. Μια απόφαση καθαρή, καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν και άλλα στελέχη που συντάσσονται με αυτή την άποψη και αυτό θα φανεί το αμέσως επόμενο διάστημα».

«Το συνέδριο πρέπει να είναι ένα συνέδριο το οποίο θα αλλάξει τον ρου στο ΠΑΣΟΚ και στη χώρα. Για να το καταφέρει αυτό θα πρέπει να έχει βεβαίως ένταση, να έχει πάρα πολύ κόσμο, να έχει διακριτά ψηφίσματα και αποφάσεις».

Σχετικά με το κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει η Μαρία Καρυστιανού, ο Χάρης Δούκας σημείωσε: «Τη σέβομαι και την εκτιμώ για τον πολύ σπουδαίο αγώνα που έκανε για δικαιοσύνη, για το έγκλημα των Τεμπών. Τώρα όμως θα παρουσιάσει μια πολιτική πλατφόρμα και από αυτήν θα την κρίνουμε όλοι και εγώ».

Η διπλή ανάπλαση στον Βοτανικό

Ο δήμαρχος Αθηναίων μίλησε και για το εγχείρημα της διπλής ανάπλασης στον Βοτανικό. «Σύμφωνα με την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, τον Μάιο του 2027, το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι έτοιμο. Μιλάμε συνολικά για 215 στρέμματα, σε μια περιοχή απόλυτα υποβαθμισμένη, με χώρους πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού, μιάμιση φορά ο Εθνικός Κήπος».

Αναφορικά με τη Βασιλίσσης Όλγας ανέφερε ότι «κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να προχωρήσει, διότι είναι μια απίστευτη ταλαιπωρία για τους κατοίκους της πόλης και νομίζω ότι όλοι πια έχουμε καταλάβει ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος πρέπει να αποδοθεί στον κόσμο. Είναι στο 95% έτοιμο το έργο, νομίζω τέλος Ιανουαρίου (σ.σ. θα έχει ολοκληρωθεί)».

Τέλος, αναφερόμενος στο «νούμερο 1 πρόβλημα», όπως το χαρακτήρισε, αυτό της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Αθήνα, ο δήμαρχος σημείωσε: «Πρέπει και τα Υπουργεία και ο Δήμος και η Περιφέρεια, όλοι μαζί να το δουλέψουμε».

Ο Χάρης Δούκας έκανε λόγο για ανάγκη μείωσης της αναμονής στο Μετρό, για περισσότερα λεωφορεία και για δημοτική συγκοινωνία.

Για το τελευταίο τόνισε: «Παραδώσαμε στον ΟΑΣΑ και στα Υπουργεία μία αναλυτική μελέτη για δημοτική συγκοινωνία, με επτά διαδρομές που θα ενώνουν τις επτά κοινότητες και το καταθέσαμε για χρηματοδότηση στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που είναι κοντά στα 4 δισεκατομμύρια για τη χώρα και έχει εμβληματικό τις δημοτικές συγκοινωνίες».

Διαβάστε επίσης:

Τασούλας: «Η δημοκρατία νίκησε την τρομοκρατία πρώτα στις συνειδήσεις των πολιτών»

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Ακόμα μια ανάρτηση εικονικής πραγματικότητας – «Ξέχασε το αλαλούμ στον FIR Αθηνών»

«Μήνυμα» Mητσοτάκη σε αγρότες: Οι παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχουν ήδη ανακοινωθεί