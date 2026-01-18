Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Ακόμα μια ανάρτηση εικονικής πραγματικότητας – «Ξέχασε το αλαλούμ στον FIR Αθηνών»

Ανάρτηση εικονικής πραγματικότητας χαρακτήρισε ο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, τον εβδομαδιαίο απολογισμό του πρωθυπουργού.

«Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πάρει διαζύγιο από τη λογοδοσία και την ανάληψη ευθυνών», ανέφερε ο Κ. Τσουκαλάς σε σχόλιό του, επισημαίνοντας ότι τα κυβερνητικά στελέχη δεν έχουν απαντήσει στις καταγγελίες από την Ένωση Ελεγκτών και τόνισε πώς «σύμφωνα με την πάγια τακτική της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας περιμένει να ξεχαστεί το θέμα για να μην αποκαλυφθεί ότι γνώριζε το πρόβλημα αλλά δεν έκανε τίποτα. Θέλει να κρύψει τις ευθύνες για την αδράνεια και τη διαχειριστική ανεπάρκειά της».

Επέκρινε τον Πρωθυπουργό για το γεγονός ότι «στη συνηθισμένη του ανάρτηση ξέχασε το αλαλούμ στον FIR Αθηνών. Όπως πάντα προσπαθεί να περιγράψει μια εικονική πραγματικότητα, που μόνο ο ίδιος βλέπει. Οι πολίτες όμως, πλέον βλέπουν καθαρά πως η κυβέρνησή του είναι συνώνυμη της αποτυχίας».



«Όσο, δε, για την εξαγγελία ειδικής σύσκεψης για την ευλογιά, μόνο θυμηδία προκαλεί. Η χώρα έχει χάσει μισό εκατομμύριο ζώα και οι κτηνοτρόφοι είναι στα όρια της επιβίωσης λόγω της απόλυτης κατάρρευσης των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους που διοικεί “επιτελικά” εδώ και επτά χρόνια», πρόσθεσε ο κ. Τσουκαλάς.

Επίσης, αναρωτήθηκε για τον κ. Μητσοτάκη, που όπως σημείωσε «είναι υπέρμαχος των συλλογικών διαπραγματεύσεων», γιατί δεν δίνει τη δυνατότητα καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. «Γιατί δεν επαναφέρει την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης και γιατί δεν διευρύνει το δικαίωμα προσφυγής στη διαιτησία;

Πότε θα απολογηθεί για τις επιδόσεις της κυβέρνησης του στους μισθούς και στην αγοραστική δύναμη των πολιτών;

Πότε θα μιλήσει για τα εξοντωτικά ωράρια που έχει επιβάλλει με τη νομοθεσία του στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα;

Πότε θα δώσει εξηγήσεις για τον εμπαιγμό των συνταξιούχων, στους οποίους έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και τελικά διατήρησε την αυξημένη εισφορά ασθένειας;

Πότε θα τους εξηγήσει γιατί βλέπουν αυξήσεις μικρότερες από τον πληθωρισμό και η εισφορά αλληλεγγύης συνεχίζει να εξαφανίζει τη σύνταξη τους;».

