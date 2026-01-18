Αλλαγή πλεύσης από Ανδρουλάκη: Από την μοναχική πορεία στο προσκλητήριο σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις

«Καλώ όλες τις προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις που έχουν κοινές αγωνίες με εμάς, που θέλουν την ήττα της ΝΔ, της διαφθοράς, της αλαζονείας του Κ. Μητσοτάκη να έρθουν κοντά μας και να δώσουμε μαζί τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής», τόνισε στην ομιλία του στην Πεύκη ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα που επέλεξε να δώσει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επιλέγοντας όπως όλα δείχνουν την σταδιακή αλλαγή πλεύσης για το θέμα των συνεργασιών. Κάνοντας ένα προσκλητήριο πανστρατιάς των δυνάμεων του ευρύτερου χώρου, απομακρύνεται από την εικόνα της μοναχικής πορείας που αρκετοί καταλόγιζαν στο ΠΑΣΟΚ. Με τη στρατηγική αυτή που δείχνει μια συνειδητή σταδιακά μετατόπιση σε πιο ανοιχτές προσεγγίσεις για τις συμμαχίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να σπάσει την εικόνα της πολυδιασπασμένης αντιπολίτευσης που οδηγεί σε εκλογές για τη δεύτερη θέση.

Επιθυμεί να δείξει ότι μπορεί να υπάρξει άθροισμα δυνάμεων της αντιπολίτευσης, ικανό να ανατρέψει την κυβέρνηση. Υπάρχουν κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ που πιστεύουν σε αυτή την οπτική όπως ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς, και άλλα που άκουσαν με ανακούφιση το άνοιγμα Ανδρουλάκη σημειώνοντας ωστόσο ότι θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα, πριν δημιουργηθεί ζωτικός χώρος για νέα κόμματα. Σε κάθε περίπτωση ο βηματισμός αυτός θα συνεχιστεί με το βλέμμα στα κόμματα του προοδευτικού χώρου αλλά και στα στελέχη.

Στο επίπεδο της στελέχωσης επίσης η στάση του ΠΑΣΟΚ γίνεται πιο ελαστική με τον Νίκο Ανδρουλάκη να θέλει να συνεχιστούν οι εισροές, όπως αυτές της Ράνιας Θρασκιά και του Πέτρου Παππά που έχουν εκλεχθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο άφησε ανοιχτό το παράθυρο στην έλευση της Νίνας Κασιμάτη στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι και άλλοι έχουν έρθει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παρά τις αντιδράσεις της πλευράς των παπανδρεϊκών κατά της Νίνας Κασιμάτη, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει την διεύρυνση και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Την ίδια ώρα τα σενάρια για ανοιχτούς διαύλους με τον ανεξάρτητο εδώ και καιρό Ευάγγελο Αποστολάκη συνεχίζονται. Η δημιουργία της Επιτροπής Διεύρυνσης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη ενόψει συνεδρίου και οι αναφορές σε διαδικασίες που δεν θα εμπεριέχουν face control αποδεικνύουν ότι στόχος είναι να αξιοποιηθούν όλες οι δυνάμεις και τα πρόσωπα που μπορούν να ωθήσουν προς τα πάνω την «βελόνα» των ποσοστών.

Οι διεργασίες για την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι πάντως σε καμία περίπτωση απλές και αυτοματοποιημένες. Τα τραύματα του παρελθόντος από όσους έφυγαν στα πέτρινα χρόνια της παράταξης και ειδικά τα πυρά τους στο κόμμα, όταν έδινε μάχη επιβίωσης έχουν μείνει ανοιχτά. Παλιές δηλώσεις κατά κορυφαίων Προέδρων και στελεχών του ΠΑΣΟΚ από όσους αποχώρησαν για άλλες πολιτικές πολιτείες ανασύρονται από αυτούς που δεν επιθυμούν την επιστροφή τους και είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν και αντιδράσεις. Οι συζητήσεις για το ποιοι και πως μπορούν να επανενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ έχουν ανοίξει ήδη στις τοπικές συνελεύσεις.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως στον δρόμο προς το συνέδριο θα συνεχίσει να μιλά για την αναγκαία ενίσχυση του κόμματος με δυνάμεις εκτός τειχών και ειδικά στο λεκανοπέδιο που αποτελεί και το τρωτό σημείο του ΠΑΣΟΚ.

