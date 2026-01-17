Κάλεσμα Ανδρουλάκη στις «προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή»

Κάλεσμα στις «προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις που έχουν κοινές αγωνίες με εμάς να έρθουν κοντά μας και να δώσουμε μαζί τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής» απηύθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης, το μεσημέρι του Σαββάτου, από τον δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει και διερωτήθηκε: «τι πάει καλά για να ζητάει με αλαζονικό τρόπο ο κ. Μητσοτάκης τρίτη θητεία;».

«Όλα δείχνουν ότι είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή. Είναι μονόδρομος η ήττα ενός κλειστού διεφθαρμένου συστήματος που δεν έχει να προσφέρει τίποτα περισσότερο στον ελληνικό λαό παρά μόνο νέα και μεγάλα προβλήματα», τόνισε.

Ενόψει του συνεδρίου του κόμματος στα τέλη Μαρτίου, έκανε λόγο για ένα «συνέδριο-βατήρας για τη νίκη. Ένα συνέδριο ανοιχτό για διάλογο. Ένα συνέδριο ενότητας και προοπτικής, όπως το συνέδριο του 2022 που εγγυήθηκα προσωπικά. Η παράταξη θα πάει οργανωμένη και ανοιχτή».

»Γι’ αυτό καλώ όλες τις προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις που έχουν κοινές αγωνίες με εμάς , που θέλουν την ήττα της Νέας Δημοκρατίας, της διαφθοράς, της αλαζονείας του Κυριάκου Μητσοτάκη να έρθουν κοντά μας και να δώσουμε μαζί τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο εγγυητής της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης, ο ιστορικός πυλώνας. Το ΠΑΣΟΚ θα φέρει τη νίκη με πρωταγωνιστή τον λαό που θέλει κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια», επισήμανε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε δριμεία κριτική σε υψηλούς τόνους λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πόσα ακόμα σκάνδαλα θα “προσφέρει” η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη; Υποκλοπές, τηλεδιοίκηση “717”, ΟΠΕΚΕΠΕ, κόκκινα δάνεια, “Πάτσηδες”. Είναι ένα αμετανόητο σύστημα εξουσίας. Αυτοί έφεραν τα μνημόνια με τον Καραμανλή το 2009, που μας παρέδωσαν μία χρεοκοπημένη οικονομία. Τότε οδήγησαν την Ελλάδα σε μια οικονομική περιπέτεια και τώρα την οδηγούν στη θεσμική παρακμή».

Μάλιστα, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να δώσει δημόσια εξηγήσεις για την αποκάλυψη από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ε. Λιακούλη, επιστολής του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου -ήδη από τον Οκτώβριο- με την οποία ζητεί από την ελληνική κυβέρνηση να εντάξει ως συμπληρωματικό μέτρο τους τοπικούς εμβολιασμούς για τον περιορισμό της ευλογιάς, κάτι που η κυβέρνηση απέκρυψε.

«Τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός έχει συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και θα πρέπει να τους εξηγήσει γιατί χάθηκαν με την ευλογιά μισό εκατομμύριο ζώα, ενώ υπήρχαν δυνατότητες προστασίας. Προτείναμε τοπικούς εμβολιασμούς, μας απάντησε ότι δεν επιτρέπονται και τώρα μαθαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει στο στόχαστρο την Ελλάδα για τις επιλογές του κ. Μητσοτάκη. Και σε αυτό το θέμα έχουν υπηρετήσει ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εις βάρος του πρωτογενούς τομέα. Καθαρές απαντήσεις: τελικά κ. Μητσοτάκη ποιος λέει την αλήθεια; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή εσείς;» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Έθεσε ως κεντρικό πρόταγμα της συνταγματικής αναθεώρησης την ενίσχυση της αξιοπιστίας των θεσμών. Σημείωσε ότι «το άρθρο 86 θα τροποποιηθεί. Δεν θα υπάρξουν ξανά υπουργοί στο απυρόβλητο. Δεν θα υπάρξουν ξανά ανεξάρτητες αρχές που κάνουν τη δουλειά τους αλλά η κυβέρνηση τους επιτίθεται λυσσαλέα. Δεν θα ξαναϋπάρξουν δικαστικοί λειτουργοί που μετά την αφυπηρέτηση τους θα βολεύονται σε θέσεις εξουσίας ως προϊόν διαπραγματεύσεων με τον εκάστοτε Πρωθυπουργό. Η ηγεσία της δικαιοσύνης θα προκύπτει από ευρύτερη επιλογή και δεν θα είναι επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης που κυβερνά. Ο λαός θέλει αλλαγές και το ΠΑΣΟΚ είναι η εγγύηση των αλλαγών για να γίνουμε ένα κανονικό κράτος. Όχι να αντιμετωπίζεται το κράτος ως λάφυρο στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη και της αμετανόητης δεξιάς που βλέπει ως προτεραιότητα την εξουσία και όχι τα συμφέροντα του ελληνικού λαού» πρόσθεσε.

«Χρειάζεται μια άλλη πολιτική. Η άλλη πολιτική δεν μπορεί να ασκηθεί ούτε από Μεσσίες, ούτε από πρόσωπα που κρίθηκαν και καταδικάστηκαν οι πολιτικές τους επιλογές. Πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με αυτούς που σας μιλούσαν για σεισάχθεια στα κόκκινα δάνεια και τα πούλησαν μπιρ παρά στα μεγάλα funds που εκβιάζουν σήμερα χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει με το πρόγραμμα της Δημοκρατικής Παράταξης, με το ήθος, τη συνέπεια και την ευθύνη», συμπλήρωσε και αναφερόμενος, τέλος, στην αυτονομία της πολιτικής, υπογράμμισε ότι θέλουμε αυτονομία στην πολιτική και πολιτικούς χωρίς εξαρτήσεις, πρέπει να επιλέξουμε αυτούς που είναι αυτόνομοι από τα οικονομικά συμφέροντα και όχι τους πολιτικούς “υπαλλήλους” της εγχώριας ολιγαρχίας που αντί να δίνουν λόγο σε εσάς, δίνουν λόγο σε εκείνους».

«Δεν θα κάνουμε χατίρια σε κανέναν ισχυρό. Το ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε για να υπηρετεί τον λαό και την πατρίδα. Και εσείς αυτό περιμένετε από εμένα, περιμένετε μια παράταξη με αξιοπρέπεια και ευθύνη. Αυτή η παράταξη πρέπει να είναι ο μεγάλος νικητής στις επόμενες εθνικές εκλογές, για να είναι πρωταγωνιστής ο λαός» διαμήνυσε.

Νωρίτερα ο κ. Ανδρουλάκης συναντήθηκε με εργαζόμενους στην καθαριότητα του δήμου Λυκόβρυσης -Πεύκης και επισκέφθηκε την τοπική επιχείρηση, «Αρτοποιείο-Ζαχαροπλαστείο Βαζάκα».

