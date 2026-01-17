search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 13:03
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.01.2026 11:57

Αλέξης Τσίπρας: LIVE η παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη (Photos)

17.01.2026 11:57
alexis tsipras 33- new

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» παρουσιάζεται σήμερα στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου ο πρώην πρωθυπουργός θα ανοίξει ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για θέματα όπως το επιτελικό κράτος, η στάση της κυβέρνησης στο αγροτικό, οι απευθείας αναθέσεις αλλά και τα εθνικά θέματα.

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα θα μιλήσουν ο νομικός, πρώην πλέον στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης Αντώνης Σαουλίδης, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος, ο πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ Άρης Στυλιανού, ο εργατολόγος Διονύσης Τεμπονέρας και ο πολιτικός μηχανικός κι επιχειρηματίας (και προσωπικός φίλος του Αλέξη Τσίπρα) Κώστα Τούμπουρος. Την εκδήλωση θα συντονίσει η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου. Μετά τη συζήτηση στο πάνελ, θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα οργάνωσης του κράτους, με στόχο την αποτελεσματικότητα, τον δημόσιο έλεγχο και τη διαφάνεια.

Θα μιλήσει για την ανάγκη ενός κράτους που θα απαντά στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις και θα είναι η απάντηση της Προοδευτικής παράταξης στο επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη, που σύμφωνα με την κριτική του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι παρά επιτελικό κράτος των απευθείας αναθέσεων των ημετέρων και των υποκλοπών. 

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας, αντιναύαρχος και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας

Μαρία Γρατσία: «Τον επόμενο μήνα θα ανακοινωθούν οι θέσεις του κόμματος Καρυστιανού – Δεν έχει συγκεκριμένο κομματικό “χρώμα”» (Video)

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Δεν έχω πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα στους αγρότες» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ilikiomenos_xeria
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπίστηκε ζωντανός 70χρονος που είχε εξαφανιστεί στο Ηράκλειο

stasinopoulos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε στα 95 του ο πρόεδρος της Βιοχάλκο Νίκος Στασινόπουλος

papanotas-liagkas-new
MEDIA

Παπανώτας για Λιάγκα: Προσπαθεί να με μιμηθεί και το κάνει πολύ καλά, μόνο που εγώ το κάνω με χιούμορ (Videos)

giannis kszlouris (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Σπαραγμός στην κηδεία του «Ψαρογιάννη» Ξυλούρη – Πλήθος κόσμου τον αποχαιρετά

mainas_stelios
LIFESTYLE

Στέλιος Μάινας: «Για πολλά χρόνια μου πρότειναν τον ρόλο του Τίμου κι αρνιόμουν – Ήθελα να φύγω από αυτήν την εικόνα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

kimoulis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Κιμούλης: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχουμε έρθει για να είμαστε ευτυχισμένοι» (Video)

fotilas peletidis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη»: Αδιανόητες εκφράσεις Φωτήλα, οι χυδαίες «οδηγίες» στον Σβόλη - Η απάντηση του δημάρχου Πατρέων (Video)

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.01.2026 13:00
ilikiomenos_xeria
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπίστηκε ζωντανός 70χρονος που είχε εξαφανιστεί στο Ηράκλειο

stasinopoulos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε στα 95 του ο πρόεδρος της Βιοχάλκο Νίκος Στασινόπουλος

papanotas-liagkas-new
MEDIA

Παπανώτας για Λιάγκα: Προσπαθεί να με μιμηθεί και το κάνει πολύ καλά, μόνο που εγώ το κάνω με χιούμορ (Videos)

1 / 3