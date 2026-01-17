Αλέξης Τσίπρας: LIVE η παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη (Photos)

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» παρουσιάζεται σήμερα στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου ο πρώην πρωθυπουργός θα ανοίξει ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για θέματα όπως το επιτελικό κράτος, η στάση της κυβέρνησης στο αγροτικό, οι απευθείας αναθέσεις αλλά και τα εθνικά θέματα.

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα θα μιλήσουν ο νομικός, πρώην πλέον στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης Αντώνης Σαουλίδης, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, γεωπόνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Κτήμα Σπυρόπουλος, ο πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ Άρης Στυλιανού, ο εργατολόγος Διονύσης Τεμπονέρας και ο πολιτικός μηχανικός κι επιχειρηματίας (και προσωπικός φίλος του Αλέξη Τσίπρα) Κώστα Τούμπουρος. Την εκδήλωση θα συντονίσει η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου. Μετά τη συζήτηση στο πάνελ, θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα οργάνωσης του κράτους, με στόχο την αποτελεσματικότητα, τον δημόσιο έλεγχο και τη διαφάνεια.

Θα μιλήσει για την ανάγκη ενός κράτους που θα απαντά στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις και θα είναι η απάντηση της Προοδευτικής παράταξης στο επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη, που σύμφωνα με την κριτική του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι παρά επιτελικό κράτος των απευθείας αναθέσεων των ημετέρων και των υποκλοπών.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας, αντιναύαρχος και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας

Μαρία Γρατσία: «Τον επόμενο μήνα θα ανακοινωθούν οι θέσεις του κόμματος Καρυστιανού – Δεν έχει συγκεκριμένο κομματικό “χρώμα”» (Video)

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Δεν έχω πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα στους αγρότες» (Video)