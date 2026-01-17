Μαρία Γρατσία: «Τον επόμενο μήνα θα ανακοινωθούν οι θέσεις του κόμματος Καρυστιανού – Δεν έχει συγκεκριμένο κομματικό “χρώμα”» (Video)

Μέσα στον Φεβρουάριο θα υπάρξει η ανακοίνωση των θέσεων του κόμματος Καρυστιανού «προκειμένου ο καθένας να ασκήσει την κριτική του και να διαπιστώσει αν τον εκφράζει ή όχι», επισήμανε η Μαρία Γρατσιά μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στο Mega.

Η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού έκανε λόγο για έναν ανελέητο διασυρμό στο πρόσωπο της πρώην προέδρου του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών, τονίζοντας πως γι’ αυτό τον λόγο η ίδια είχε ζητήσει την απόλυτη διαφάνεια ως προς τα οικονομικά στοιχεία από το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών.

«Απόρησα ακούγοντας τον κο Άδωνι Γεωργιάδη, διότι κατάλαβα ότι δεν έχει αναγνώσει την πολύ διαφωτιστική ανάρτηση-ανακοίνωση της κυρίας Καρυστιανού, η οποία δεν είναι γενικόλογη και αόριστη, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένη και αναφέρεται σε συγκεκριμένα mail τα οποία έχει αποστείλει και με τα οποία η ίδια έχει ζητήσει σε ανύποπτο χρονικό διάστημα τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Υπάρχουν πάρα πολλές δόλιες και κακόβουλες αναρτήσεις που έλεγαν ότι ουσιαστικά η κα Καρυστιανού έχει πάρει ο Σύλλογος τα έσοδα από τη συγκεκριμένη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, πλην όμως δεν έχει δημοσιεύσει πού διοχετεύτηκαν αυτά. Άρα, υφίστατο η κυρία Καρυστιανού έναν διασυρμό και γι’ αυτό, επειδή ήθελε πάντα να είναι όλα διαφανή, το ζητούσε επίμονα από το Διοικητικό Συμβούλιο», πρόσθεσε.

Όπως δήλωσε η δικηγόρος, δεν υπήρξε ομοφωνία σε όλες τις δράσεις που ήθελε η κα Καρυστιανού να αναπτύξει με τα άλλα μέλη του συλλόγου.

«Η πρόθεση της κας Καρυστιανού είναι η συσπείρωση των συγγενών των θυμάτων, γιατί οι στόχοι είναι κοινοί», επισήμανε.

«Δεν έχει συγκεκριμένο κομματικό “χρώμα”»

Όσο για την ιδεολογία που θα πρεσβεύει το κόμμα Καρυστιανού, η Μαρία Γρατσία ξεκαθάρισε ότι δεν έχει συγκεκριμένο κομματικό «χρώμα» με την παραδοσιακή έννοια, αλλά εστιάζει στην εξυπηρέτηση του κοινού και δημόσιου συμφέροντος, στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, στην αποκατάσταση της ανεξάρτητης δικαιοσύνης και στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες.

«Την κα Καρυστιανού την ενδιαφέρουν οι πολίτες και η χώρα. Και τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας που έχουν συγκροτηθεί και καταλαμβάνουν όλους τους τομείς, υγεία, οικονομία, εξωτερική πολιτική, άμυνα, μπορεί να έχουν διαφορετικές κομματικές προσεγγίσεις θεωρητικά, όμως έχουν ένα κοινό, ένα κοινό το οποίο τους ενώνει όλους. Τους ενδιαφέρει το καλό της πατρίδας και της χώρας μας και το καλό των Ελλήνων πολιτών».

