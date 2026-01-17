Κυριάκος Μητσοτάκης: «Δεν έχω πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα στους αγρότες» (Videos)

«Η ημερομηνία για συνάντηση με τον Ερντογάν δεν έχει κλειδώσει, ευεπλιστούμε στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φερβρουαρίου. Ο καθένας έχει διαφορετική οπτική το τι πρέπει να λύσουμε», ανέφερε σήμερα ο πρωθυπουργός μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha.

Για τη φρεγάτα «Κίμων», ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε: «Ήταν μια μέρα ελπίδας και αυτοπεποίθησης, ήταν η πρώτη από τις 4 φρεγάτες. Μια προβολή ισχύος και αυτοπεποίθησης. Αποκτήθηκε από το υστέρημα του ελληνικού λαού για να είμαστε ασφαλεία. Οι επενδύσεις στην Άμυνα γίνονται για να προβάλλουμε την αποτρεπιτκή μας ισχύ. Οι Ένοπλες Δυνάμεις σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με το 2019, όπως τις παραλάβαμε. Υπάρχει και αλλαγή φιλοσοφίας για τα στελέχη των Ε.Δ. Μου έκανε εντύπωση στον “Κίμωνα” οι νέοι».

Με αφορμή τις δηλώσεις Ράμα ο πρωθυπουργός απάντησε: «Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο, μερικές φορές του ξεφεύγουν πράγματα, νομίζω το κατάλαβε, έκανε χοντράδα».

Για τη συνάντηση με τους αγρότες τη Δευτέρα στο Μαξίμου είπε ότι «η συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ ουσιαστική και πολλές φορές συζητούνται θέματα πίσω από κλειστές πόρτες που δεν απασχολούν τη δημόσια συζήτηση π.χ. η εκπαίδευση των αγροτών, το νερό. Τους είδα και την προηγούμενη εβδομάδα, όσοι μονοπωλούν τους τηλεοπτικούς δέκτες δεν εκφράζουν όλους τους αγρότες».

«Θα τους υποδεχθώ, θα τους ακούσω, αλλά γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινωθεί. Δεν μπορώ να δώσω άλλα χρήματα, δεν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός, η κοινωνική δικαιοσύνη και τα όρια από την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Όπως είπε, «καταλαβαίνω γιατί κινητοποιήθηκαν, υπήρχε ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά οι πληρωμές έγιναν και έγιναν με πιο σωστό τρόπο. Γι’ αυτό και περίσσεψαν λεφτά. Το σύστημα πια μπορεί να εντοπίζει αυτούς που έπαιρναν λεφτά και δεν τα δικαιούνταν, κάτι περισσότερα από 160 εκατομμύρια».

Ο πρωθυπουργός αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για τις χυδαιότητες Ανεστίδη. «Για 1 λεπτό δημοσιότητας κάποιοι καταφεύγουν σε ακρότητες», αρκέστηκε να σχολιάσει.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες MERCOSUR εξηγώντας ότι «μια τέτοια συμφωνία εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που μπαίνουν υπάγονται σε αυστηρούς ελέγχους. Αν οι τιμές πέσουν κάτω από ένα επίπεδο, η Ευρώπη μπορεί να παρέμβει και να περιορίσει τις εισαγωγές. Εμείς διασφαλίσαμε τα προϊόντα ΠΟΠ και μιλάμε για εξαγωγές, μια τεράστια αγορά για τα ελληνικά προϊόντα. Συνολικά μιλάμε για μια ωφέλιμη συμφωνία που είναι στο τραπέζι από το 2019. Υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο για το τι μπαίνει και το τι εισάγεται στην Ευρώπη».

Ερωτηθείς για την ευλογιά των προβάτων και τη συζήτηση για το εμβόλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι «δεν υπάρχει καμία σοβαρή κτηνιατρική σχολή που να εισηγείται να κάνουμε εμβόλιο, γιατί η ευλογιά θα γίνει ενδημική και δεν θα μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Περίεργο, αυτοί που ήταν κατά ου εμβολίου του COVID να είναι υπέρ του εμβολίου της ευλογιάς».

Για τη στήριξη του εισοδήματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι «οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που μας ακούνε. Όσο περισσότερα παιδιά έχεις, τόσο μεγαλύτερη μείωση στο εκκαθαριστικό σου. Οι πολίτες θα βλέπουν από τον Ιανουάριο ένα συνολικό πλαίσιο στήριξης του εισοδήματος που είναι η καλύτερη απάντηση στο πρόβλημα της ακρίβειας».

«Φτιάξαμε την Εθνική Αρχή Καταναλωτή για να ελέγχει. Γίνεται πολύς λόγος για το μοσχάρι. Υπάρχει αύξηση, εμείς παράγουμε το 15% της κατανάλωσης μας. Διεθνών αυξάνεται η τιμή του μοσχαριού. Τι να κάνουμε, να βάλουμε πλαφόν στο μοσχάρι; Πρέπει να καταλάβουμε πού μπορούμε να παρέμβουμε και πού δεν μπορούμε να παρέμβουμε», πρόσθεσε.

Για την επαναφορά 13ου ή 14ου μισθού, ο πρωθυπουργός είπε ότι «δεν είναι στον προγραμματισμό μας με αυτή την έννοια, αλλά έχουν γίνει αυξήσεις μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Έχουν γίνει αυξήσεις στους προϊσταμένους, στα επιδόματα θέσεων. Έχουμε για πρώτη φορά μπόνους παραγωγικότητας στο Δημόσιο με βάση την αξιολόγηση».

Οι εκλογές και το κόμμα Καρυστιανού

Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι «εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027» σχολίαζοντας για το κόμμα Καρυστιανού ότι «είναι παράξενο και δεν ξέρω πόσο δημοσκοπικά δεοντολογικό να μετριούνται κόμματα που δεν έχουν ανακοινωθεί. Υπάρχει μεγάλη απόσταση από το να είσαι γονιός ενός θύματος μιας τραγωδίας μέχρι να είσαι αρχηγός κόμματος».

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι «στην πολιτική ένας χρόνος είναι ένας αιώνας, αν λάβει κανείς σε τι ευμετάβολο περιβάλλον είμαστε. Και πριν από τις εκλογές του ’23 η ΝΔ ήταν στο 32% και τον ΣΥΡΙΖΑ στο 25%. Εγώ πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, εξυπηρετούν καλύτερα την υλοποίηση μιας τολμηρής μεταρρυθμιστικής ατζέντας. Το δικό μου σύνθημα είναι Πρόσω Ολοταχώς για τις μεταρρυθμίσεις, για να καλύψει η χώρα την απόσταση από την Ευρώπη».

«Κανείς δεν είναι ισόβιος»

Στο πλαίσιο αυτό -πρόσθεσε- «ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα καθορίσει με βάση τους κανόνες του παιχνιδιού που έχουν καθοριστεί από τον εκλογικό νόμο -που δεν αλλάζει- αν η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να είναι αυτοδύναμη ή κυβέρνηση συνεργασίας», για να προσθέσει: «κανείς δεν είναι ισόβιος, όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμη πως «σήμερα η πολιτική σταθερότητα είναι απαραίτητη για να έχουμε σταθερές αυξήσεις στους μισθούς, επενδύσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις κ.ο.κ. Να διεκδικήσουμε μια τρίτη τετραετία να κάνουμε ακόμα, μια σημαντική Συνταγματική Αναθεώρηση που θα ξεκινήσει σε λίγους μήνες και θα απαιτήσει ευρύτερες συναινέσεις».

Για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο πρωθυπουργός είπε: «να αλλάξουμε το άρθρο 86, αγωνίζομαι από το 2006 γι’ αυτό, να αλλάξουμε το άρθρο 16. Να δούμε το ζήτημα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων υπό το πρίσμα και της αξιολόγησης».

Για το Εθνικό Απολυτήριο

Στη συνέντευξή του στον ALPHA, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο Εθνικό Απολυτήριο λέγοντας ότι «άμεσα θα ξεκινήσουμε έναν εθνικό διάλογο για το Λύκειο. Θα συστήσουμε μια Επιτροπή με πρόσωπα εγνωσμένα κύρους. Θα καταθέσουμε τις δικές μας σκέψεις χωρίς αυτές να είναι μονόδρομος. Να καταλήξουμε σε 6-9 μήνες σε μια πρόταση που μπορεί να έχει διακομματική συναίνεση. Έχει τοποθετηθεί επί της αρχής θετικά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ».

«Ο διάλογος θα ξεκινήσει άμεσα, αλλά θα είναι μακρύς. Ευελπιστώ το φθινόπωρο ότι θα φτάσουμε σε ένα πλαίσιο που θα εφαρμοστεί σταδιακά. Μπορεί η αλλαγή να αφορά τα παιδιά που σήμερα είναι στο Γυμνάσιο», διευκρίνισε.

«Μελετάμε το μοντέλο της Αυστραλίας για τα social media»

Σε ερώτηση για την αντιμετώπιση της βίας κατά των ανηλίκων, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε σύσκεψη που έγινε χθες, Παρασκευή παρουσία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την ψυχική υγεία των εφήβων. «Τώρα τα παιδιά μιλούν ανοιχτά, έχουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα επιμόρφωσης δασκάλων παιδιάτρων κλπ. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που θέσαμε το ζήτημα των social media, μελετάμε το μοντέλο της Αυστραλίας», πρόσθεσε, αποκαλύπτοντας ότι «η ηλικία που θα θέσουμε είναι τα 15, όχι τα 16».

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα θέματα οδικής ασφάλειας, τονίζοντας πως «για πρώτη φορά το 2025 είδαμε σημαντική μείωση στα θανατηφόρα τροχαία. Είχαμε 150 λιγότερους νεκρούς. Είναι θέμα εκπαίδευσης και εφαρμογής του νόμου. Όταν υπάρχουν κάμερες που στέλνουν αυτόματα την κλήση, η τεχνολογία αλλάζει αυτά τα θέματα. Θέλει εκπαίδευση, αλλά θέλει και το φόβητρο ότι το κράτος είναι εδώ και εφαρμόζει το νόμο».

«Χαίρομαι για τα αλκοτέστ, οι πολίτες λένε μπράβο, λίγοι είναι αυτοί που γκρινιάζουν. Στα νέα παιδιά αρχίζει και περνάει η κουλτούρα ότι όταν πίνουμε δεν οδηγούμε», πρόσθεσε.

Για τον Μαδούρο και τη Γροιλανδία

Για τις διεθνείς εξελίξεις, την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η συζήτηση για τη Γροιλανδία, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «ο Μαδούρο ήταν ένας δικτάτορας».

»Βέβαια η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Το να κάνει συγκρίσεις κανείς της Βενεζουέλας με την Ουκρανία είναι παντελώς άσχετη», πρόσθεσε. Για τη Γροιλανδία σημείωσε ότι «ανήκει στη Δανία και μόνο η Δανία μπορεί να αποφασίσει. Θα βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης με τις ΗΠΑ, χωρίς να φτάσουμε σε λύσεις που θα παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και θα οδηγούσαν την Ευρώπη σε μια καταστροφική σύγκρουση με τις ΗΠΑ».

Ερωτηθείς για το μπλακάουτ στο FIR Αθηνών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «ζήτημα ασφάλειας πτήσεων δεν υπάρχει, αλλά τα παλιά μηχανήματα δεν μας επιτρέπουν να έχουμε περισσότερα αεροπλάνα στον αέρα, οπότε έχουμε καθυστερήσεις».

«Πρέπει να αυξήσουμε τη χωρητικότητα του εναέριου χώρου», επισήμανε και προανήγγειλε ότι «αυτός ο εξοπλισμός θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων δύο ετών. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και με διαδικασίες κατεπείγοντος ο εξοπλισμός θα εκσυγχρονιστεί».

Σε πιο προσωπικές ερωτήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο «σχέδιο που πήγε κουβά» για ταξίδι τα Χριστούγεννα με την οικογένειά του και είπε ότι βλέπει σειρές όπως το Emily in Paris λέγοντας για το Emily in Greece «γιατί όχι; Ίσως Emily in Athens στην έκτο σεζόν. Μπορεί να μας επιφυλάξει εκπλήξεις. Το ότι έχουμε μεγάλες παραγωγές που διαφημίζουν τη χώρα π.χ. η Οδύσσεια. Αυτά δεν είξναι τυχαία. Δίνουμε κίνητρα οικονομικά ή μπορεί να έχουμε και προσωπικές σχέσεις. Θέλουμε να δούμε περισσότερες ελληνικές σειρές ή παραγωγές στην Ελλάδα στις πλατφόρμες».

