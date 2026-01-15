search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 21:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.01.2026 20:33

Απρέπεια Ανεστίδη: Χυδαίες εκφράσεις κατά Μητσοτάκη μπροστά στους δημοσιογράφους (Video)

15.01.2026 20:33
anestidis

Απρέπεια κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έπραξε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης.

Καθώς ετοιμαζόταν να κάνει δηλώσεις,  δείχνοντας τα μικρόφωνα  των δημοσιογράφων είπε, «αυτά τα ματσούκια να τα χώσουμε στον κ@@@ του Μητσοτάκη. Θα χοροπηδάει ο π@@@@@». 

Δημοσιογράφος προέτρεψε τους υπόλοιπους που βρίσκονταν στο σημείο να μην γράφουν, όμως ο αγορτοσυνδικαλιστής εξέφρασε την αδιαφορία του… 

«Και να γραψουν να», είπε δείχνοντας τα γεννητικά του όργανα. «Τι να μουν κάνουν; Ο,τι ήταν να μου κάνουν το έκαναν». 

Σημειώνεται ότι το πρωί της Πέμπτης επιδόθηκε στον Κώστα Ανεστίδη η εισαγγελική πράξη με την οποία ενημερώθηκε επισήμως για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Η επίδοση συνδέεται με έκθεση της Οικονομικής Αστυνομίας, στην οποία, σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, καταγράφονται σοβαρά ζητήματα αναφορικά με τις επιδοτήσεις που έχει λάβει.

Διαβάστε επίσης

Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Στο μικροσκόπιο η ζωή της Λόρα – Η σχέση με τους γονείς της και οι αποκαλυπτικές μαρτυρίες

«Η μητέρα μου φοβόταν και το είπε πολλές φορές» – Η ομιλία της κόρης της Ενκελέιντα που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στο Ευρωκοινοβούλιο

Κολυδάς: Ο χειμώνας επιστρέφει – «Βουτιά» της θερμοκρασίας από την Κυριακή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
IRAN
ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο βαθιά εμπλέκεται η Μοσάντ στην κρίση των διαδηλώσεων στο Ιράν;

kolimvitirio
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιονίκης της κολύμβησης παραπέμπεται σε δίκη για τον βιασμό 13χρονης συναθλήτριας του

mitsotakis kimon 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το βίντεο που ανέβασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη φρεγάτα «Κίμων»

Harry Styles
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Χάρι Στάιλς ανακοινώνει το πρώτο άλμπουμ του μετά από 4 χρόνια

jodie-foster
LIFESTYLE

Τζόντι Φόστερ: Πώς γλίτωσε από τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ – «Ήμουν πολύ “επικίνδυνη” για να με αγγίξουν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

pagkrati_kathizisi_1401_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Καθίζηση του οδοστρώματος σε κεντρικό δρόμο, «ρούφηξε» κολώνα φωτισμού - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (photos/videos)

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

falso-tiramisu_
CUCINA POVERA

Ολονύχτια βρώμη τιραμισού, που θυμίζει επιδόρπιο

oikiaki-voithos
ΕΛΛΑΔΑ

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία της οικιακή βοηθού που έκλεβε ΑΜΕΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 21:04
IRAN
ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο βαθιά εμπλέκεται η Μοσάντ στην κρίση των διαδηλώσεων στο Ιράν;

kolimvitirio
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιονίκης της κολύμβησης παραπέμπεται σε δίκη για τον βιασμό 13χρονης συναθλήτριας του

mitsotakis kimon 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το βίντεο που ανέβασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη φρεγάτα «Κίμων»

1 / 3