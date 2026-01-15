Απρέπεια Ανεστίδη: Χυδαίες εκφράσεις κατά Μητσοτάκη μπροστά στους δημοσιογράφους (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Απρέπεια κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έπραξε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης.
Καθώς ετοιμαζόταν να κάνει δηλώσεις, δείχνοντας τα μικρόφωνα των δημοσιογράφων είπε, «αυτά τα ματσούκια να τα χώσουμε στον κ@@@ του Μητσοτάκη. Θα χοροπηδάει ο π@@@@@».
Δημοσιογράφος προέτρεψε τους υπόλοιπους που βρίσκονταν στο σημείο να μην γράφουν, όμως ο αγορτοσυνδικαλιστής εξέφρασε την αδιαφορία του…
«Και να γραψουν να», είπε δείχνοντας τα γεννητικά του όργανα. «Τι να μουν κάνουν; Ο,τι ήταν να μου κάνουν το έκαναν».
Σημειώνεται ότι το πρωί της Πέμπτης επιδόθηκε στον Κώστα Ανεστίδη η εισαγγελική πράξη με την οποία ενημερώθηκε επισήμως για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Η επίδοση συνδέεται με έκθεση της Οικονομικής Αστυνομίας, στην οποία, σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, καταγράφονται σοβαρά ζητήματα αναφορικά με τις επιδοτήσεις που έχει λάβει.
