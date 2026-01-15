«Η μητέρα μου φοβόταν και το είπε πολλές φορές» – Η ομιλία της κόρης της Ενκελέιντα που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στο Ευρωκοινοβούλιο

Την ιστορία της μητέρας της Ενκελέιντα, που δολοφονήθηκε στη μέση του δρόμου στο Μενίδι από τον εν διαστάσει σύζυγο της, διηγήθηκε η 20χρονη Ντανάι Τζέσικα σε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η Ντανάι Τζέσικα χαρακτήρισε τη μητέρα της ως αγωνίστρια και εστίασε στα κενά που επέτρεψαν τη δολοφονία της. «Πέρασε πολλές δυσκολίες, αλλά ποτέ δεν έχασε το χαμόγελο της. Ένα λαμπερό αστέρι, όπως την έλεγα. Φοβόταν και το είπε πολλές φορές. Το είπε στη δικαιοσύνη, το είπε είπε στην αστυνομία και ξανά και ξανά σε όποια αρμόδια αρχή. Είχε καταγγείλει αυτόν τον άνθρωπο τρεις φορές. Ακόμα περισσότερες φορές ήταν που είχε πάει στην αστυνομία και την καθησύχαζαν ότι δεν χρειάζεται να κάνει μήνυση. Βρισκόταν διαρκώς σε κίνδυνο. Είχε ζητήσει προστασία, παρόλα αυτά ο άνθρωπος από τον οποίο κινδύνευε κυκλοφορούσε ελεύθερος. Της μίλησαν για διαδικασίες, δομές, κουμπιά πανικού αλλά δεν της παρείχαν ποτέ ουσιαστική ασφάλεια».

«Η μητέρα μου δεν ήξερε ότι ήταν σε κίνδυνο»

Η 20χρονη υπενθύμισε ότι η μητέρα της κειτόταν στον δρόμο επί ώρες με ένα μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλία. «Την προηγούμενη ημέρα εκδικαζόταν το αυτόφωρο για την υπόθεσή της. Η μητέρα μου δεν ενημερώθηκε ποτέ για την εκδίκαση. Δεν ήξερε ότι υπήρχε ενεργή δικαστική διαδικασία, δεν ήξερε αν εκείνος ήταν ελεύθερος. Πήγε να κοιμηθεί εκείνο το βράδυ χωρίς να ξέρεις ότι βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Χωρίς να ξέρει ότι ήταν η τελευταία της ημέρα. Την επόμενη ημέρα η μητέρα μου δολοφονήθηκε στη μέση του δρόμου με 17 μαχαιριές και αφέθηκε εκεί για ώρες με το μαχαίρι καρφωμένα στην κοιλιά της. Μετά τη δολοφονία της έμεινα εγώ και ο ανήλικος αδελφός μου.

«Έγινα γονέας επείδη το κράτος δεν την προστάτεψε»

Σήμερα η Ντανάι Τζέσικα προσπαθεί να μεγαλώσει τον ανήλικο αδελφό της. «Στα 20 μου χρόνια έγινα γονέας, όχι από επιλογή, αλλά επειδή το κράτος δεν προστάτεψε τη μητέρα μας. Κάθε μέρα ζω με ένα ερώτημα “Τι θα είχε γίνει αν κάποιος την είχε ενημερώσει; Αν γνώριζε ότι είναι ελεύθερος”. Ίσως τώρα η μητέρα μου να ζούσε».

«Η υπόθεση της μητέρας μου δείχνει κάτι ξεκάθαρο. Οι καταγγελίες όταν δεν συνοδεύονται από αξιολόγηση κινδύνου, ενημέρωση του θύματος και άμεση προστασία δεν αρκούν. Λόγω καταγωγής και εθνικότητας της οικογένειας μας παρουσιάζονται εμπόδια που δυσχεραίνουν μέχρι και σήμερα την καθημερινότητα μας», πρόσθεσε.

Η 20χρονη ζήτησε να γίνει υποχρεωτική η ενημέρωση των θυμάτων σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, ενιαία ευρωπαϊκά πρωτόκολλα αξιολόγησης κινδύνου και άμεση εφαρμογή προστατευτικών μέτρων όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες καταγγελίες.

Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Αριστερά σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Γίνε άνθρωπος».

