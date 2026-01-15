Εξαφάνιση 16χρονης: Νέα δημόσια έκκληση των γονιών της – «Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά – Σε αγαπάμε, σε περιμένουμε, έλα πίσω»

Νέα έκκληση των γονιών της 16χρονης Λόρας που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου να επικοινωνήσει μαζί τους. Το κορίτσι εξαφανίστηκε από την Πάτρα με μάρτυρες να αναφέρουν τα τελευταία 24ωρα ότι την έχουν δει στην Αθήνα.

Ο πατέρας και η μητέρα της 16χρονης, μίλησαν το πρωί της Πέμπτης (15.01.2026) στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», στέλνοντας το μήνυμά τους στην κόρη τους, ελπίζοντας ότι θα το ακούσει.

«Λόρα που είσαι; Σε παρακαλώ δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά. Ανησυχούμε για εσένα. Και η Σανέλ, ο Tiger και η Plombirdschik σε περιμένουν και εκείνα. Όπου και να είσαι να ξέρεις ότι σε αγαπάμε, σε περιμένουμε και θέλουμε να ακούσουμε όλα όσα σε απασχολούν για να βρούμε λύσεις μαζί», ήταν το μήνυμα του πατέρα της.

«Λόρα, αγάπη μου που είσαι; Σε αγαπάμε, έλα πίσω. Σε περιμένουμε», συμπλήρωσε με τη σειρά της η μητέρα της.

Δημόσια έκκληση στη Λόρα να δώσει ένα σημάδι ζωής απηύθυνε χθες και το «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Τις τελευταίες ώρες πληθαίνουν οι μαρτυρίες πολιτών που υποστηρίζουν ότι είδαν το 16χρονο κορίτσι να κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου, γι’ αυτό και οι Αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στην περιοχή γύρω από την Πολυτεχνειούπολη.

Σε αυτήν την περιοχή είχε πρωτοφτάσει η ανήλικη, αφού έφυγε από την Πάτρα με το ταξί.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν επικεντρωθεί εκτός από τις περιοχές του Ζωγράφου και στην Πλατεία Βικτωρίας, σύμφωνα με το Star, καθώς, επιβάτης του λεωφορείου 608 κατέθεσε ότι είδε μια κοπέλα, η οποία κατά 90-95% ταιριάζει στην περιγραφή της αγνοούμενης, να αποβιβάζεται σε στάση κοντά στην Πλατεία Βικτωρίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Λόρα μία ημέρα πριν φύγει από την Πάτρα, έκλεισε τα προφίλ της στα κοινωνικά δίκτυα ώστε να μην εντοπιστεί, πούλησε κοσμήματα και κινητό.

Οι Αρχές, πάντως, εξετάζουν και μαρτυρίες συμμαθητριών της, σύμφωνα με τις οποίες υπήρχαν προστριβές με τον πατέρα της, κάτι που ενδεχομένως την ώθησε να απομακρυνθεί.

Το κορίτσι είχε προχωρήσει μάλιστα σε αναρτήσεις όπου έκανε αναφορά σε κακοποίηση, προαναγγέλοντας τη φυγή της ενώ σύμφωνα με πληροφορίες παλαιότερα είχε φιλοξενηθεί και σε δομή στη Γερμανία μετά από καταγγελία γείτονα για κακομεταχείριση της 16χρονης από τον πατέρα της.

