ΕΛΛΑΔΑ

14.01.2026 18:25

Χαμόγελο του Παιδιού προς την 16χρονη Λόρα: «Είμαστε εδώ για σένα» – Έκκληση να επικοινωνήσει

14.01.2026 18:25
lora_patra

Δημόσια έκκληση προς 16χρονη Λόρα, που εξαφανίστηκε πριν από έξι ημέρες από το σπίτι της στην Πάτρα, απευθύνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Οργανισμού, με υπότιτλους και στα γερμανικά.

Στο βίντεο, κοινωνική λειτουργός του Οργανισμού απευθύνεται άμεσα στη Λόρα, καλώντας την να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλής. Όπως επισημαίνεται, η Λόρα μπορεί να επικοινωνήσει με τον οργανισμό, διευκρινίζοντας ότι η επικοινωνία γίνεται σε ασφαλές πλαίσιο, με στόχο να συζητήσουν και να την ακούσουν, χωρίς κριτική.

Η 16χρονη επισκέφτηκε κοσμηματοπωλείο στου Ζωγράφου

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για την 16χρονη που εξαφανίστηκε από την Πάτρα. Εξετάζεται το σενάριο η κοπέλα να παραμένει στην περιοχή του Ζωγράφου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το πρωί του Σαββάτου, λίγο μετά τις 11:00, η 16χρονη επισκέφτηκε κοσμηματοπωλείο στην οδό Μικράς Ασίας και επιχείρησε να πουλήσει κάποια κοσμήματα που είχε μαζί της. Η ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλείου της είπε δεν αγοράζουν χρυσαφικά, με την κοπέλα να ζητά να της καλέσει ταξί γιατί δεν είχε μονάδες.

Η ιδιοκτήτρια είπε ότι την αναγνώρισε από τις φωτογραφίες της που κυκλοφορούν στα ΜΜΕ κι ότι μιλούσε σπαστά ελληνικά και αγγλικά.

Την ίδια ώρα, σε νέο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται να περπατά στην οδό Μικράς Ασίας στου Ζωγράφου. Η 16χρονη συνδέθηκε στο ίντερνετ καφετέριας και συνέχισε στον δρόμο της, λίγο αργότερα επέστρεψε στο σημείο για να ξανασυνδεθεί.

Σε όλη τη διαδρομή φαίνεται να επικοινωνεί μέσω μηνυμάτων με άτομο από το κινητό της τηλέφωνο.

