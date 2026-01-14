Λαμία: Πιάστηκαν στα χέρια μαθητές στο σχολείο τους – Έπεσαν μπουνιές, μπλέχτηκαν και εξωσχολικοί

Καβγάς ξέσπασε στο 1ο Λύκειο Λαμίας, όταν δύο μαθητές ήρθαν στα χέρια την ώρα του σχολάσματος, παίζοντας μπουνιές, ενώ αρχικά ανακατεύτηκε ένας ακόμη μικρότερος μαθητής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περίοικων στο lamiareport.gr ο καβγάς συνεχίστηκε κι έξω από το προαύλιο στην βόρεια πλευρά του συγκροτήματος με την εμπλοκή κι άλλων μαθητών, πιθανότατα εξωσχολικών, που είχαν κληθεί από κάποιον εμπλεκόμενο.

Όλα αυτά μπροστά στα μάτια δεκάδων έντρομων μαθητών, αλλά και καθηγητών, όπως ανέφερε στο LamiaReport αυτόπτης μάρτυρας, οι οποίοι δεν έκαναν κάτι να σταματήσουν τον καβγά.

Στο σημείο, μετά από τηλεφώνημα περιοίκου, έφτασαν μηχανές της ΔΙΑΣ και περιπολικά, με τους πρωταγωνιστές του επεισοδίου να έχουν εξαφανιστεί.

40 περίπου λεπτά αργότερα, άλλο τηλεφώνημα περίοικου στο κέντρο της αστυνομίας, κινητοποίησε και πάλι τους περιπολούντες αστυνομικούς, καθώς δύο μεγάλες παρέες από νεαρά άτομα, είχαν συγκεντρωθεί στο παρκάκι της Αμφιθέας. Δύο μηχανές της ΔΙΑΣ, αλλά και ένας ακόμη σταθμός, έφτασαν εκ νέου στο σημείο, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο ίχνος έντασης στις συγκεκριμένες παρέες.

