26.11.2025 18:58

Άγρια συμπλοκή έξω από σχολείο στο Νέο Ηράκλειο: Τρεις συλλήψεις (Video)

26.11.2025 18:58
Symploki

Άγρια συμπλοκή ανηλίκων σημειώθηκε έξω από σχολείο του Νέου Ηρακλείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (21/11) για λόγους ερωτικές αντιζηλίας. Στο βίντεο φαίνονται οι εμπλεκόμενοι να ανταλλάσσουν σπρωξιές, κλωτσιές και γροθιές. Συνελήφθησαν τρεις 16χρονοι, ο ένας εκ των οποίων έφερε πτυσσόμενο μαχαίρι. 

«Οι μαθητές που ενεπλάκησαν στον καβγά είναι από το 1ο λύκειο, από το 1ο γυμνάσιο αλλά και μαθητές από άλλα σχολεία της περιοχής. Πρόκειται όμως για παιδιά κυρίως Β’ και Γ’ Λυκείου. Οι εξωσχολικοί ήρθαν έξω από το σχολείο μας για να τσακωθούν με έναν συμμαθητή μου που ‘’έκλεψε’’ την κοπέλα ενός εξ’ αυτών», δήλωσε μαθήτρια στο MEGA.  

famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: Συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για προοδευτική κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές

paris
ΚΟΣΜΟΣ

Περίεργη υπόθεση κακοποίησης στη Γαλλία: Αξιωματούχος καλούσε γυναίκες σε συνέντευξη εργασίας και τους έριχνε διουρητικό

rutte-forum-nato
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε αποκλείει το ρωσικό βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ – «Δεν αποφασίζει η Μόσχα»

papandreou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τελετή Διακήρυξης της Ολυμπιακής Εκεχειρίας – Παπανδρέου: Η ειρήνη δεν είναι ουτοπία· είναι αναγκαιότητα

meletis ilias 66- new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: Όποιος κάνει χρήση ουσιών δεν το ελέγχει, το έχω δει και σε εμένα (Video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

