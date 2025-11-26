Άγρια συμπλοκή έξω από σχολείο στο Νέο Ηράκλειο: Τρεις συλλήψεις (Video)

Άγρια συμπλοκή ανηλίκων σημειώθηκε έξω από σχολείο του Νέου Ηρακλείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (21/11) για λόγους ερωτικές αντιζηλίας. Στο βίντεο φαίνονται οι εμπλεκόμενοι να ανταλλάσσουν σπρωξιές, κλωτσιές και γροθιές. Συνελήφθησαν τρεις 16χρονοι, ο ένας εκ των οποίων έφερε πτυσσόμενο μαχαίρι.

«Οι μαθητές που ενεπλάκησαν στον καβγά είναι από το 1ο λύκειο, από το 1ο γυμνάσιο αλλά και μαθητές από άλλα σχολεία της περιοχής. Πρόκειται όμως για παιδιά κυρίως Β’ και Γ’ Λυκείου. Οι εξωσχολικοί ήρθαν έξω από το σχολείο μας για να τσακωθούν με έναν συμμαθητή μου που ‘’έκλεψε’’ την κοπέλα ενός εξ’ αυτών», δήλωσε μαθήτρια στο MEGA.

