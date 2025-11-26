Δεύτερος εργαζόμενος νεκρός στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ: Πώς ο «λάκκος» έγινε «λάκκος θανάτου»

Οργή και αγανάκτηση έχει προκαλέσει ο θάνατος 50χρονου εργαζόμενου στη ΣΤΑΣΥ που καταπλακώθηκε από ανταλλακτικά τρένων. Πρόκειται για το δεύτερο εργατικό δυστύχημα που συμβαίνει στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ τα τελευταία χρόνια. Το 2021 ο εργοδηγός Πέτρος Γιάμαλης βρήκε τον θάνατο, όταν ο συρμός λείανσης στον οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με συρμό της γραμμής 1 του Μετρό. Όπως αποδείχθηκε ο συρμός λείανσης δεν είχε φρένα. Η οικογένεια του ακόμα περιμένει τη δικαίωση.

Οι συνάδελφοι του 50χρονου κήρυξαν έκτακτη στάση εργασίας 12-18.00 απαιτώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος αλλά και να παρθούν μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων. Παράλληλα, προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από τον ΗΣΑΠ με σύνθημα «Όχι άλλο αίμα εργατών».

Ερωτήματα για την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ

Ο Δημήτρης Γουρτής, μέλος της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ δήλωσε ότι τα ανταλλακτικά, που σύνθλιψαν τον 50χρονο, δεν ήταν αποθηκευμένα σε κατάλληλο χώρο. «Ο συνάδελφός μας καταπλακώθηκε από ανταλλακτικά τρένων τα οποία ζυγίζουν πάνω από 300 κιλά. Ο χώρος στον οποίο έγινε το δυστύχημα ήταν χώρος όπου γινόταν η τοποθέτηση των ανταλλακτικών δεν ήταν χώρος αποθήκευσης, ήταν ένας χώρος ο οποίος ήταν για τις επισκευές των συρμών».

Ο ίδιος τόνισε ότι έχουν ενημερώσει για προβλήματα ασφαλείας αλλά δεν έχουν παρθεί μέτρα. «Ο χώρος αυτός ονομάζεται “λάκκος” για την επισκευή τους και κατέληξε να είναι “λάκκος” θανάτου για τον συνάδελφό μας. Έχουμε στείλει εκατοντάδες σελίδες εκθέσεων και αναφορών αλλά δεν έχουμε εισακουστεί για το ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας και ασφάλειας. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το ποιοι έχουν δώσει τις εντολές για να γίνουν οι εργασίες».

Κρίση ασφαλείας στους χώρους εργασίας – 178 νεκροί το 2025

Έρευνα του ΟΣΕΤΕΕ, που δημοσιεύτηκε το 2025, ανέδειξε μία σοβαρή κρίση ασφαλείας στους χώρους εργασίας, η οποία θέτει άμεσο σε κίνδυνο τις ζωές των εργαζομένων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας από τις αρχές του 2025 καταγράφηκαν 178 εργατικά δυστυχήματα και 278 σοβαροί τραυματισμοί μέσα σε μόλις 10 μήνες. Το 2024 είχαν καταγραφεί 149 εργατικά δυστυχήματα και 232 τραυματισμοί.

Απαντήσεις ζητούν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ

Ο τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Γιώργος Γαβρήλος τόνισε σε ανακοίνωση του ότι η αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις πολιτικές της κυβέρνησης και ζήτησε να στελεχωθεί η Επιθεώρηση Εργασίας.

«Άλλος ένας εργαζόμενος σήμερα δεν θα γυρίσει σπίτι του μετά την βάρδια του. Ο τραγικός θάνατος του εργαζόμενου στον ΗΣΑΠ έρχεται να προστεθεί στην μεγάλη λίστα των ματωμένων μεροκάματων και της θεσμικής αναλγησίας αναφορικά με την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων.

Μόνο για το 2025 (μέχρι τον Οκτώβριο) 178 εργαζόμενοι κατέληξαν νεκροί εν ώρα εργασίας, ενώ ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, καταγράφοντας άλλο ένα αρνητικό θλιβερό ετήσιο ρεκόρ στην χώρα μας, για την Εργασία.

Πως γίνεται να μην συνδέεται η κυβερνητική εμμονή στα κέρδη των υπερεργολάβων και μεγαλο-εργοδοτών, οι αυξήσεις των ωρών εργασίας, η μη οχύρωση του πλαισίου για την ασφάλεια στην Εργασία, όταν την τελευταία μόνο 4ετία έχουμε θρηνήσει 610 εργαζόμενους και 937 συνάνθρωποί μας έχουν τραυματιστεί;

Η υπερεργασία, οι υποχρεωτικές υπερωρίες, η κατάργηση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων, οι χαμηλοί μισθοί που αναγκάζουν τους ανθρώπους να εργάζονται ακόμη και μετά την σύνταξή τους, με την παράλληλη υποβάθμιση της λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας, έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική και επικίνδυνη κατάσταση στους χώρους εργασίας, με θύματα τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Πότε επιτέλους η Κυβέρνηση θα πάρει σοβαρά μέτρα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στην Εργασία; Πότε θα αναγνωρίσει το καθεστώς κινδύνου που χτυπάει κάθε κλάδο και κάθε εργασιακή δραστηριότητα, με τα εργατικά δυστυχήματα και με την εκδήλωση σειράς επαγγελματικών ασθενειών; Οι εργαζόμενοι δικαιούνται το βασικό δικαίωμα σε μια ασφαλή βάρδια, χωρίς να ζουν με τον φόβο της απώλειας της ζωής τους ή μιας μόνιμης αναπηρίας.

Ζητάμε άμεση στελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας και επαναφορά αυτής υπό την θεσμική σκέπη του Υπουργείου Εργασίας. Ζητάμε ουσιαστική επικαιροποίηση και αναβάθμιση του πλαισίου για την Υγεία και την Ασφάλεια, χωρίς αστερίσκους, καθυστερήσεις ή εκπτώσεις. Ζητάμε άμεση απόσυρση όλων των Νόμων της Κυβέρνησης Μητσοτάκη που ευνοούν τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες και την εξάντληση των εργαζομένων. Ζητάμε επίσπευση της ολοκλήρωσης και της δημοσιοποίησης των πορισμάτων για τα εργατικά ατυχήματα- δυστυχήματα-, όπως επίσης και αλλαγή του τρόπου καταγραφής αυτών, έτσι ώστε να μην μένουν θύματα- εργαζόμενοι στην σκιά της κυβερνητικής προσπάθειας να διαχειριστεί επικοινωνιακά το μέγεθος του προβλήματος στο οποίο η ίδια έχει συμβάλλει καθοριστικά».

Από την πλευρά του το ΚΚΕ τονίζει ότι οι «χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί κυριολεκτικά σε “αρένες” λόγω της παντελούς έλλειψης μέτρων ασφαλείας, της υποστελέχωσης και της εντατικοποίησης, στο βωμό της πολιτικής της μείωσης του κόστους και της αύξησης του καπιταλιστικού κέρδους».

«Ο τραγικός θάνατος του τεχνίτη του ΗΣΑΠ στο αμαξοστάσιο του Πειραιά, ο οποίος εκτελούσε βαριά εργασία μεταφοράς ανταλλακτικών, χωρίς μέτρα ασφαλείας και χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια εκτέλεσης τέτοιων εργασιών στον συγκεκριμένο χώρο, αποτελεί μια ακόμα απόδειξη ότι η κυβερνητική πολιτική της δήθεν συντήρησης με “κόψε – ράψε” του απαρχαιωμένου στόλου, αντί αγοράς νέων συρμών και ουσιαστικού εκσυγχρονισμού του δικτύου, μπορεί να αποβεί και με αυτόν τον τρόπο θανατηφόρα», συμπληρώνει.

Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει τραγική ειρωνεία ότι την ίδια στιγμή η υπουργός Εργασίας, μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους «πραγματοποιούσε φιέστες για “νέα εποχή” στην προστασία των εργαζομένων, “ξεχνώντας” ότι πολύ πρόσφατα νομοθέτησε το έκτρωμα της 13ωρης εργασίας και της ευελιξίας που απογειώνει την εντατικοποίηση της εργασίας, αυξάνοντας τους κινδύνους στους χώρους δουλειάς».

