ΕΛΛΑΔΑ

26.11.2025 15:18

Οργή των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ για το εργατικό δυστύχημα – Καταπλακώθηκε από υλικά 300 κιλών ο 50χρονος

26.11.2025 15:18
metro kleisto 77- new

Οργή και αγανάκτηση επικρατεί στους εργαζόμενους της ΣΤΑΣΥ για το εργατικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 50χρονο στον Πειραιά, ο οποίος καταπλακώθηκε από υλικά εκατοντάδων κιλών.

​Ο Δημήτρης Γουρτής, μέλος της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ. Έκανε σε σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του συναδέλφου του.

«Ο εργαζόμενος καταπλακώθηκε από ανταλλακτικά τρένων στην ουσία, ‘τσόπερ’ λέγονται, τα οποία είναι πάνω από 300 κιλά. Έφυγε πάνω από τη γερανογέφυρα, καταπλακώθηκε και κατέληξε μετά στο Τζάνειο Νοσοκομείο» είπε ο συνδικαλιστής, ο οποίος έκανε λόγο για «παντελής ακατάλληλο χώρο» και έριξε τις ευθύνες στην διοίκηση της εταιρείας για τα μέτρα ασφαλείας.

«Ο χώρος αυτός δεν ήταν χώρος αποθήκευσης των εξαρτημάτων αυτών. Ήτανε χώρος για να γίνονται επισκευές. Ήτανε λάκκος, έτσι λέγεται, λάκκος για την επισκευή και κατέληξε να γίνει λάκκος θανάτου για τον συνάδελφό μας» είπε και πρόσθεσε: «Έχουμε ενημερώσει σαν επιτροπή, και εγώ προσωπικά, έχουμε στείλει εκατοντάδες σελίδες εκθέσεων και αναφορών. Δεν έχουμε εισακουστεί ότι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας και ασφάλειας κατά τη διάρκεια των εργασιών».

Υπενθυμίζεται ότι λόγω του δυστυχήματος οι εργαζόμενοι έχουν προχωρήσει σε στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τις 6 το απόγευμα, σε μετρό και τραμ. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι καταθέσεις των εργαζομένων που ήταν αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και των προσαχθέντων.

