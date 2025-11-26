ΣΤΑΣΥ: Εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά – Έκτακτη στάση εργασίας από τις 12 ως τις 18:00

Ενας εργαζόμενος που έκανε τεχνικές εργασίες στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ στον Πειραιά, έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί.

Το γεγονός έχει σοκάρει τους εργαζομένους, που λίγο μετά συνεδρίασαν εκτάκτως και αποφάσισαν να προχωρήσουν σήμερα (26/11) σε έκτακτη στάση εργασίας.

Συγκεκριμένα, η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε πως σήμερα Τετάρτη 26/11 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη στάση εργασίας από τις 12:00 ως τις 18:00 στις Γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του Μετρό και στο Τραμ.

