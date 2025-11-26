Έκρηξη στη Θεσσαλονίκη: Πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ μένει στην πολυκατοικία που έγινε στόχος

Οι έρευνες για τον πιθανό στόχο της έκρηξης με γκαζάκια σε πολυκατοικία στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, συνεχίζονται από τις αρχές.

Οπως έχει προκύψει από τις έρευνες, στην πολυκατοικία μένουν ένας πρώην συνταξιούχος αστυνομικός μαζί με έναν πρώην υπάλληλο της ΕΥΠ.

Ο τελευταίος μάλιστα, φέρεται να είχε απομακρυνθεί από την ΕΥΠ και πλέον εργάζεται ως σύμβουλος στη διοίκηση του Αγίου Όρους.

Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί φαίνεται ότι ο πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ ήταν ο στόχος της επίθεσης.

Η έκρηξη έγινε περίπου στις 03:30 και προκάλεσε υλικές ζημιές στην είσοδο, με τις φλόγες να φτάνουν ως τον πρώτο όροφο. Οι δράστες τοποθέτησαν τρία γκαζάκια, αλλά εξερράγησαν τα δύο.

