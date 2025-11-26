search
26.11.2025 07:16

Πυρκαγιά από έκρηξη σε είσοδο πολυκατοικίας στην Καλαμαριά

26.11.2025 07:16
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Καλαμαριά, όταν στις 3:30 τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός στην είσοδο πολυκατοικίας, προκαλώντας εκτεταμένες φθορές και πυρκαγιά.

Από την ισχυρή έκρηξη, έσπασαν τζαμαρίες, ενώ το θερμικό φορτίο έφτασε αρκετά ψηλά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους. Ευτυχώς την ώρα της έκρηξης δεν κατέβαινε κάποιος από την πολυκατοικία.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες για το συμβάν.

