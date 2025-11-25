Λουτράκι: Κατά των εμβολίων και των νέων ταυτοτήτων η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο για θωπεία – «Θεωρεί ότι έχουν το 666», λέει ο πατέρας της

«Συγγνώμη» εκ μέρους της κόρης του ζήτησε ο πατέρας της 55χρονης δασκάλας στο Λουτράκι από την οικογένεια του 6χρονου μαθητή της, τον οποίο η ίδια κατήγγειλε για θωπεία.

Μιλώντας στο Live News ο πατέρας της 55χρονης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η κόρη του επηρεάστηκε από ένα παλαιότερο, αντίστοιχο βίωμα που είχε η σύζυγός του, όταν ήταν 17 ετών: «Μέσα στο λεωφορείο ήταν μικρό το αγοράκι και το έπαιρνε αγκαλιά. Διαπίστωσε ότι της έπιανε το στήθος. Φυσικά δεν είπε σε κανέναν τίποτα, δεν υπήρχε περίπτωση να αντιδράσει διαφορετικά».

Ο ίδιος υποστήριξε πως η κόρη του επηρεάστηκε από αυτό το περιστατικό και όταν βίωσε και η ίδια κάτι αντίστοιχο αντέδρασε εσφαλμένα.

Ο πατέρας της δασκάλας τόνισε, ακόμη, ότι καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά της κόρης του έχει διαδραματίσει η θρησκοληψία, προσθέτοντας ότι στη στάση της συνέβαλαν οι συμβουλές του πνευματικού της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 55χρονη εικαστικός ανέκαθεν βρισκόταν κοντά στην εκκλησία, καθώς σε όποια περιοχή δίδασκε, έβρισκε έναν πνευματικό να την καθοδηγεί, όπως έκανε και στο Λουτράκι όπου ζει την τελευταία τριετία.

Όπως ανέφερε ο πατέρας της, η ενασχόληση της 55χρονης με τη θρησκεία φαίνεται πως με τον καιρό άλλαξε όλη την κοσμοθεωρία της κόρης του: «Δεν δέχεται να πάρει όρκο, δεν δέχεται να κάνει εμβόλια και δεν ξέρω τι θα κάνει με τη νέα ταυτότητα, γιατί θεωρεί ότι έχει το 666».

Ζητούσε την επίπληξη των γονιών του παιδιού από τους αστυνομικούς

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου, κατά την παρουσία της 55χρονης στην αστυνομία «ζητούσε να γίνει επίπληξη των γονέων από τους αστυνομικούς, κάτι που, όπως είπε, δεν το έκαναν οι υπεύθυνοι του σχολείου, και ζήτησε να γίνει από τους αστυνομικούς προκείμενου να ικανοποιηθεί για όλα αυτά που έχουν γίνει και να ληφθούν μέτρα».

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την καταγγελία που έκανε για θωπεία σε βάρος 6χρονου μαθητή της, η 55χρονη τέθηκε προσωρινά σε διαθεσιμότητα, ώσπου να ολοκληρωθεί η σχετική ΕΔΕ.

