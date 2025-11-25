search
25.11.2025 17:23

Ανήκουστο! Αθλητικός σύλλογος κληρώνει δώρο … κηδεία

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης «Ηρακλής» συμπληρώνει 117 χρόνια και το γιόρτασε χαρίζοντας πλούσια … δώρα.

Ανάμεσα τους είναι ταξίδια αναψυχής, διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, ρολόγια αλλά και μία …κηδεία.

Ομολογουμένως πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο δώρο – όλοι θα το χρειαστούμε – αλλά θα ένιωθε κανείς τυχερός αν το κέρδιζε;

Αν ενδιαφέρεστε, πάντως, η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη (26/11) στο Monalisa Music Hall.

